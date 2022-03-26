俗語說「獨木不成林」，我家後院培育了八棵香椿樹，稱它們「香椿林」，當之無愧吧？這片香椿林，是在世界日報及世界周刊相關文章誘導下培育的。我剪輯保存的有關文章有好幾篇，香椿的營養豐富、能抑制細菌、抗氧化等作用都在其中了。

香椿，因為常用其嫩芽入菜，故又名香椿芽、香椿頭等。香椿雖然是「樹」，但自古以來，它的嫩葉一直被當作蔬菜 用，可以做生菜沙拉，也可煎炒烹炸，任意變換口味。我家後院小菜園，就多了一種栽培容易、亦易於生長的多年生「蔬菜樹」。

香椿是一種醫食同源的天然綠色食品，中醫認為有清熱解毒、健胃理氣、止血固精之功效。近期西方醫學 研究發現有抗氧化及抗癌的效果，且香椿芽的維生素含量很高，並含有蛋白質及鈣、磷、鐵等多種元素。

在南加州 的氣候下，香椿開始發芽、生長「椿頭」。可以用新鮮的香椿嫩葉入菜，也可以醃製後食用。醃製香椿嫩葉和香椿頭的方法很簡單：將採下的香椿嫩葉或香椿頭洗淨、晾乾，再用食鹽輕抹一遍，裝入大口玻璃瓶或陶瓷器皿，可食用好長時日。

熟食香椿，最常用的一個食譜是「香椿炒雞蛋」，油煎、水炒均可，還可以做成「香椿鮮菇餅」、「香椿鮮肉煎餃」等。

要把香椿當「蔬菜樹」，要緊的是剪枝技術，樹型要低矮、枝杈要多，便於採摘嫩葉和椿頭。

自從我在後院培植了一片「香椿林」，餐桌上多了一道香椿菜餚，也用它贈送鄰居、朋友，添了「助人之樂」，活躍了社交活動。我寫此文，希望也有影響力，期盼讀者都在前後院栽培幾棵香椿樹，將觀賞植物騰出一點位置栽種香椿樹即可，不會影響觀賞環境的。

你想讓香椿成林也不難，到超市買一兩棵樹苗栽培，根部很快就會生出小樹苗，多移栽幾棵就成林。我家的「香椿林」就繁殖了上百棵樹苗贈送鄰居、朋友，我學報紙，他們學我，何樂而不為？