二○二○年，新冠疫情 突然在世界各地炸開來，洶洶來勢叫人惶恐，不知所措。兩年後回首，我心中竊喜還好有這場瘟疫。

新冠病毒剛在美國出現，各大學就紛紛關閉校園，在外求學的兒子女兒只好回家上網課，和我們一同居家防疫 。

自從兒女先後離家求學，我就認為這是他們離開原生家庭的開端，日後想和他們天天生活在一起的可能性幾近零。可是，突如其來的疫情，對一切非必要的社交與活動全都喊停，也叫我們重新回到四個人的家庭生活。

上一次全家人同住，要回溯到兒子的高中時期，我不喜歡提起那段日子，因為那是扞格、互有傷害的回憶。當時我正經歷更年期，情緒不穩又易怒，另一方面，也沒看清楚兒子正值青春期，在心智情感上的變化，一味執著於他應該照著我的話去做，我們倆時常對峙，隔閡越來越大。後來，兒子變成我最熟悉的陌生人，天天在眼前，我既不認識他，也找不到與他對話的方法。

一直到兒子離家上大學，我們的爭執才暫停。每回想到這段過去，心裡就是一陣痛楚，兒子是我自己帶大的，曾經親密，但是最後的相處回憶竟如此不堪。

其實，那些叫我們母子爭論不休的都是小事，稍微轉換語氣，就能化干戈為玉帛。我雖然想明白了，也想補救，時機已不再。突然間，瘟疫橫空而出，孩子回家來。機會難得，我告訴自己好好趁機修補母子之間的裂痕。

初時，我對自己毫無信心，過去的齟齬未散，孩子又帶著在外養成的新習慣回家，我們真的能重修舊好？不會重蹈越吵越凶的舊轍？

兒子回來後，我們的關係確實卡卡的，感覺隨時都會發生衝突。許是雙方都不想重複我罵你吵的生活，遇到想法不一致，就各自轉念，轉念，再轉念，再勉強也要找出雙方能配合的平衡點。

兩年過去了。前幾天我問兒子：「你說我們母子倆的感情好不好？」「很好啊」，他說。嗯，這樣就好。我悄悄謝謝新冠肺炎 ，讓我重拾天倫樂。