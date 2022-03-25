我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

這樣就好

新真

二○二○年，新冠疫情突然在世界各地炸開來，洶洶來勢叫人惶恐，不知所措。兩年後回首，我心中竊喜還好有這場瘟疫。

新冠病毒剛在美國出現，各大學就紛紛關閉校園，在外求學的兒子女兒只好回家上網課，和我們一同居家防疫

自從兒女先後離家求學，我就認為這是他們離開原生家庭的開端，日後想和他們天天生活在一起的可能性幾近零。可是，突如其來的疫情，對一切非必要的社交與活動全都喊停，也叫我們重新回到四個人的家庭生活。

上一次全家人同住，要回溯到兒子的高中時期，我不喜歡提起那段日子，因為那是扞格、互有傷害的回憶。當時我正經歷更年期，情緒不穩又易怒，另一方面，也沒看清楚兒子正值青春期，在心智情感上的變化，一味執著於他應該照著我的話去做，我們倆時常對峙，隔閡越來越大。後來，兒子變成我最熟悉的陌生人，天天在眼前，我既不認識他，也找不到與他對話的方法。

一直到兒子離家上大學，我們的爭執才暫停。每回想到這段過去，心裡就是一陣痛楚，兒子是我自己帶大的，曾經親密，但是最後的相處回憶竟如此不堪。

其實，那些叫我們母子爭論不休的都是小事，稍微轉換語氣，就能化干戈為玉帛。我雖然想明白了，也想補救，時機已不再。突然間，瘟疫橫空而出，孩子回家來。機會難得，我告訴自己好好趁機修補母子之間的裂痕。

初時，我對自己毫無信心，過去的齟齬未散，孩子又帶著在外養成的新習慣回家，我們真的能重修舊好？不會重蹈越吵越凶的舊轍？

兒子回來後，我們的關係確實卡卡的，感覺隨時都會發生衝突。許是雙方都不想重複我罵你吵的生活，遇到想法不一致，就各自轉念，轉念，再轉念，再勉強也要找出雙方能配合的平衡點。

兩年過去了。前幾天我問兒子：「你說我們母子倆的感情好不好？」「很好啊」，他說。嗯，這樣就好。我悄悄謝謝新冠肺炎，讓我重拾天倫樂。

疫情 防疫 新冠肺炎

上一則

台一星主廚Paul Lee 為料理奏出秩序外的驚喜

下一則

可愛的飛行夢

延伸閱讀

NCAA「三月瘋」首輪頻爆冷 1700份勝負預測全錯

NCAA「三月瘋」首輪頻爆冷 1700份勝負預測全錯
佛大砸1800萬 挖角舊金山大學男籃教練

佛大砸1800萬 挖角舊金山大學男籃教練
場邊人語／逆轉受創 貝勒下莊

場邊人語／逆轉受創 貝勒下莊
奧利昂私立學校 招收各年級學生 附設航空課程

奧利昂私立學校 招收各年級學生 附設航空課程

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17
電影《魂斷威尼斯》中的畫面。（圖片取自維基共享資源）

世界上最美的男孩

2022-03-19 02:02
電影《曾經，愛是唯一》中文海報。（本報系資料照片）

曾經，愛是唯一

2022-03-20 02:02

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻