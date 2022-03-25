十二月聖誕節，是美國人最重視的大節日，我們也企盼著遠在離家兩百哩外城市就業及求學的兩個女兒能回家團聚。一放寒假，先生便開車到學校接小女兒回家；大女兒因要上班，晚上還有活動，所以他們沒有碰面，也沒一起回來。

未料隔天早上突然接到大女兒的電話，告訴我們她生病了，一早起床發燒，全身疼痛，喉嚨痛，非常疲倦，可能是染上新冠病毒。她去藥房測試，果然確診染疫，她趕緊通知前幾天曾接觸過的朋友，這才知道原來她前兩天去參加一個聚餐，三十人中竟有十七個人染疫，且這些人大都接種過兩針疫苗 ，可見就算完全接種疫苗，也未必能抵抗變種病毒 。

我們不禁感到慶幸，還好她昨天沒和爸爸及妹妹相會，沒跟著回來，不然我們全家人都會被她傳染。但也非常擔心，因她獨自在外，生病了也沒力氣準備三餐，心想也許我們要開長途送些補給品過去，但遠水救不了近火，只能希望她病情別太嚴重。

幸好隔天她告訴我們，因昨日很累，她狂睡了二十多小時，沒有吃藥，今天醒來已經退燒，好了許多，已無大礙，我們才鬆了一口氣。因為是年輕人，免疫力較強，且已打了兩針疫苗，所以她恢復得很快。雖然歸家心切，但仍遵守法令，在住處隔離十四天，聖誕假期也無法回家，只能和一起染疫的室友共度。

直到隔離期滿，我詢問醫師，確認她的病情不會傳染給別人後，先生才將女兒接回家共度新年。子夜時我們在電視機前一起跨年倒數，在進入新的一年時，依照傳統全家跪下攜手感恩祈福，感謝過往，期許未來，彼此祝福。在病毒猖獗的時代中沒被傳染，我覺得已十分幸運；女兒能迅速復元，不藥而癒，我也非常感恩，一家人齊齊整整平安相守，我心中已很滿足。

年初開工一星期，Omicron病毒已如星火燎原般席捲了全美，公司八成員工染疫，他們因沒接種疫苗，所以病況較為嚴重。但因全美人力短缺，CDC將原先染疫後必須隔離十四天的規定改成五天，而公司只願支付五天病假，所以這些染病的同事很快便又回公司上班，有些人就算發燒了，也不願去測試，大家似乎將Omicron視為如同流行性感冒，不再嚴陣以待。

經過了女兒染疫的衝擊，如今我對疫情 已較能以平常心看待，不再像兩年前疫情剛興時那樣驚恐。既已打了三針疫苗，外出也都戴著口罩，平常勤洗手，和他人保持適當地社交距離，該防範的都防範了，若真的被傳染上，也只能樂觀面對。

「生死有命，富貴在天」，一切都是上天的安排。我只希望盡量小心防疫，減少自己被傳染的風險，但願在被感染到之前，能有可以對抗變種病毒的新藥上市。