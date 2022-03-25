打小就知道醫生和護士個個都戴大口罩 ，還有馬路上的清掃工人，那是職業所需。不過一到冬日情形就不同，那時號稱自行車王國的無數國人都靠騎自行車上下班，男女騎士無例外以口罩掩面，既阻灰塵，更擋風寒。

然無人能料的是，二○一九年底新冠疫情 爆發，口罩的身價指數扶搖直上，一下變成人們生活中不可或缺的配件，各級政府還發出「口罩令」，以行政力量逼迫人們捂嘴，違者不但不准入公共場所，還會受嚴厲責罰，戴口罩頓成強制行為。

二○二○年一月我們夫婦回上海過年，恰逢疫情方興未艾，幾乎所有藥房都貼出口罩售罄的告示。我們在深圳入住旅館，前台服務員見我嘴上沒罩，馬上從抽屜裡拿出一個送我，令我心暖。但當我們在廈門乘公車時，車上乘客寥寥，我因口渴而摘下口罩喝了一口水，不曾想車門處臂戴紅袖章的女乘務員突然從座位上跳起來，以手中電子測溫槍指著我大聲呵斥：「你怎麼可摘下口罩？」文化大革命過去已半個世紀，我卻因喝水和戴口罩不可兼顧而受到紅衛兵式的野蠻訓斥，心下生寒。

由於疫情蔓延，中美航班即將熔斷，我們只好頭一回沒能與在滬兄弟姊妹晤面，便於二月四日搭乘美聯航末班機逃離故土。抵達洛杉磯時我以為已入淨土，得到解脫，不僅摘下口罩，還得意地發出「終可跟這勞什子說再見」的感嘆，豈知我高興過早，不出短短幾星期，病毒接踵而至，迅速攻陷美洲大陸。如今兩年過去，病毒仍然不依不饒，還生造出好多變種來戕害人類，以致口罩更加須臾不可短少。

有趣的是，隨著口罩使用的習以為常，許多人開始在口罩花樣上做文章，使它變得美觀悅目。有的印上文字或圖畫，有的乾脆繪上整個嘴巴，讓人戴上後彷彿能窺見主人「廬山全面目」。從電視上看，著名小天后歌星的口罩上印滿美麗花紋，口罩搖身一變而成亮麗臉龐的額外裝飾；而中國外長會見外賓時戴的口罩上，繪有一面小五星旗，掩嘴物又充當了外交道具。

我家的口罩自然不用花紋裝飾，而且妻子用過的口罩到處都是，衣架上、門把上甚至檯燈開關上都掛著。我問她能不能集中放一塊，她乾脆讓我接收了去用，因她自有規定，用過幾次就需更新。等病毒新變種出現後，妻子出門一定要戴兩個口罩才有雙重保險的感覺，也不知她如何能確保呼吸暢通。她還發明個新招，在口罩裡擠上桔子汁，說是可有水果香味。但口罩的鼻腔處由此桔黃一片，我還以為是沾染了鼻涕，差點全部丟入垃圾箱。

日前從新聞得知，自二○二○年以來，全球每天丟棄的廢舊口罩高達六十九億萬個之多，給垃圾填埋和處理造成極大挑戰。我心生奇想，多虧其他動物無需用罩，不然光是河馬一族的口罩就該用掉多少布料。

說實話，臉上老是覆蓋口罩絕非舒坦事，難怪那麼多人會上街抵制口罩令。近來不少州開始鬆綁，除因感染人數降低，更恐與人們對戴口罩和行動受限產生厭倦有關。不過聯邦政府尚未鬆口，拜登 總統還承諾向民眾免費發N-95醫療口罩，使口罩身價和重要性只升不降。

但我相信許多人與我同感，更企盼擺脫口罩的束縛和籠罩，能自由自在地呼吸新鮮空氣，何苦「作罩自縛」？只不知這一天何時能至，而在當下，戴還是不戴口罩，依舊是個頗費周折的問題。