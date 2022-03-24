二○二二年經歷的第一樁魔幻的事，就是我的馬自達座駕居然變成了「自行車」，神不知鬼不覺地打開了溜冰模式，從我家車道上自行溜到了馬路中間，要不是警察 叔叔登門提醒，它還會繼續霸氣側漏地趴在路中間，擺出一副「一夫當關，萬夫莫開」的架式，不知道的人，還以為是它的主人醉駕停成這番令人哭笑不得的景象呢。

那個周末下了一場紛紛揚揚的大雪，之後變成了一場凍雨，路面很滑，大家都盡量窩在家裡不出門。晚餐剛剛結束不久，我就聽到「叮咚」有人在按門鈴，這種天氣的夜晚，誰會是登門的不速之客？更何況是在這個不串門、不聚會的疫情 時代呢？

我帶著忐忑的心情打開了門，居然是一位警察大叔。他說：「你的車沒停好，去把它停好吧。」我往車道上一看，天哪！我驚愕地看到，我的馬自達座駕，不知什麼時候已經順著車道的小小坡度，溜到了馬路中間，真是令人難以置信，我明明停得好好的，而且熄了火的。如果它在溜冰時恰好有車或是行人經過，後果將不堪設想。大概誰都料想不到自己在馬路上行走或是開車時，會有一部正在溜冰的車翩然而至。

我趕緊穿好外套，戴上帽子和手套，衝進冷冽的寒風裡。啟動車子，踩一腳油門，把它開進了車道最靠裡面的位置，使之盡可能地遠離馬路。為保險起見，我還拉上了手閘，這還是我第一次在自家的車道上拉上手閘呢！在北美開了將近二十年的車，第一次發生這樣有些魔幻色彩的事件。

警察一直在他的車裡等著，監督我把車重新開上車道停好了，這回是穩穩當當，老老實實泊在那裡紋絲不動了，才開車離去。他一定是接到了投訴電話，才跑來執行公務的。我很感謝那名報信的人，也很感謝這名警察，否則，黑夜裡不是我的「小馬兒」傷害別的人或車，就是別的車傷害我家「小馬兒」。

回想整個事件，覺得很不可思議。看來冬天，尤其是下雪以後，停好車後別忘了拉上手閘，以防車子自己沿著坡度開溜；還要盡可能靠裡面停，離馬路遠些，延長緩衝的距離。我又想起駕照 理論考試時，有一道題說的就是停車在下坡的地方，必須把兩個前輪四十五度角打斜靠在路牙上，防止車輛向下坡滑行，如果沒有做到，被警察發現，就有可能吃罰單了。