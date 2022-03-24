冠藍鴉。圖／半人番

牛年歲末，疾風暴 雪狂虐美東，數年不見的大雪下了整整一夜。第二天清晨，雪還在下著，窗外漫天飛舞的雪花，把大地裝扮得如同粉雕玉砌的童話世界。但，我們總覺得這畫面不盡完美，對了，少了空中的飛鳥。

虎年伊始，雪後初晴，我們迫不及待來到奧克蘭 湖尋鳥。湖邊一片銀白，更顯靜謐，樹木覆蓋層層白雪，落在樹梢的雪，把枯乾的枝條妝點成玉樹瓊枝。突然一隻藍鳥從樹叢中騰飛而出，枝頭雪花紛紛灑落一地。「Blue Jay！」先生和我不約而同地叫了起來，望著飛翔中的藍鳥，黑色、淺藍色和白色相間，漂亮極了。先生正想拍照，不料牠落地一啄食，就急忙飛走。

這種俊俏的藍鳥叫冠藍鴉，常住加拿大紐芬蘭，平時在北美也可見到。「大部分冠藍鴉都會遷徙，入秋都飛往溫暖的南方，難道牠一直留在這兒，和我們共度嚴冬？」我正尋思著，牠又飛來了，領著幾個玩伴穿行於樹梢之間，躍上跳下，追逐嘻戲，好不熱鬧。

「湖邊有鳥！」見著冠藍鴉，我們一下子提起了精神，跟著牠們踏雪前行。在陣陣婉轉動聽的歌聲中，尋音覓鳥，我們還見到了體型嬌健的北方嘲鶇（Northern Mockingbird）、棕背橙胸的北美知更鳥（American Robin）和吱吱喳喳叫個不停的北美歌雀（Song Sparrow）……，看著翩翩起舞的小精靈，我們忘卻了零下低溫 ，先生邊走邊用望遠鏡東看看西瞧瞧，「怎麼不見紅衣主教呢？」

先生說的紅衣主教（Cardinal），是北美最絢麗的小鳥之一，牠貌似歐洲身披紅袍的樞機主教而得名。雄鳥英俊，頭頂旗幟般的羽冠，身披鮮紅色的羽毛，眼睛周圍的黑色羽毛尤為顯眼，乍看有幾分威嚴；雌鳥雖然沒那麼亮麗，但淺褐色的羽毛，桔紅色的鳥喙，依然楚楚動人。

紅衣主教非常機警，我們只能駐足在雪地裡悄悄地等候。等了許久，忽然聽到遠處傳來啾啾啾的清脆鳥鳴聲，不一會兒，雪中一抹紅，翩然入畫來。紅衣主教來了，牠的到來頓時讓肅靜的雪地溫潤活潑起來，牠忙碌地刨刨雪、啄啄地，尋覓秋季儲存的食物；牠高高地站立在樹冠，傲示群芳，氣度不凡，難怪美國先後有七個州奉牠為州鳥。先生連連按下快門，留下了冰雪裡最亮麗的色彩。

當我們滿心喜悅要離開時，見到幾位前來賞雪的朋友，他們好奇地問我，「冰天雪地，還見得到鳥嗎？」我連忙示意他們靜靜地聆聽，天地蒼穹間，雪中精靈正在告訴人們，風雪過後，又是溫暖的春天。