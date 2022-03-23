九○年代初期我來美國之前，住在閩南小城，買菜很方便，街頭巷尾都有賣菜的地攤，走出家門就可以買到菜。

那時沒有超市，只有菜市，大多菜市是在室外的，最多搭個棚子遮風擋雨。正規的菜市雖然遠一點，也不過五百米，裡面有街廊式的攤點，家禽、海鮮、水果、蔬菜、乾貨俱全。我太太每天早上提著菜籃子買菜，雖然她喜歡挑挑揀揀，但是買一回菜，來回不會超過一小時。

來到美國之後才知道有超市。在西雅圖 ，比較大的有Costco這種大型倉儲式超市，而我們華人說的超市，一般是指食雜店超市。我們住在離西雅圖市區十英里的社區，就近一點買菜的話，有美國的食雜超市QFC、Safe Way、Frey Meyer和Abersion。因為這些店都是一英里左右的距離，走路要二十分鐘，都是開車去大宗購物，買一次菜放冰箱，可以吃一周。

想吃中國菜的話，就要開車到西雅圖華埠 ，不堵車的話，半小時就可以到達。九○年代初期，西雅圖華埠最大的超市是越華超市和合成超市，越華超市兼賣藥材和一些生活用品，合成超市基本上只有食品雜貨。

這兩家超市有很多美國超市鮮有的食品，蔬菜類如苦瓜、白蘿蔔、小南瓜、空心菜、韭菜；水果類如龍眼、荔枝、楊桃和木瓜；其他食品如老乾媽辣椒醬、韓國泡菜、油條、豆漿、生麵；還有一些美國人不喜歡吃的豬肝、豬腰、肥腸、雞爪等等食品。

在華埠的老街區，還有一些小型的食雜店，而且比這兩家超市便宜，住在華埠的老人可以走路到這些小店買菜。一九九三年我剛來西雅圖的時候，七十九歲的老爸就帶我坐公車到這些小店買菜。自從有汽車之後，就很少到這些小店買菜了。

隨著西雅圖亞裔越來越多，很多亞裔超市連鎖店都在市區周圍新開張，比較大的有兩家九九大華超市、兩家百佳亞裔超市。就我的住處來說，去百佳超市只有兩三英里，雖然比去中國城超市貴一點，但是停車方便，節省時間，就很少到中國城買菜了。

在華人超市 買菜，比美國超市便宜，而且和美國的超市一樣，可以挑選，也可以及時退貨。

但是華人的超市蔬菜常常沒有清洗乾淨，肉類也不像美國人開的超市新鮮，我幾次買了盒裝的螃蟹，商標上是標註新鮮食品，其實已經變質了，買回來之後才發現上當。

以肉類為例，Costco的肉類最新鮮，而且價格比零售超市便宜；但是零售超市常常有買一送一的肉類食品，就比Costco便宜很多。這種買一送一要注意觀察，有的質量還很好，有的是庫存時間長一點，質量也差一點，是否購買得看眼力。

在華人超市買菜，除了能買到亞洲特色的食品之外，到年終的時候，只要購買幾十美元的東西，都有免費的掛曆贈送。兩年前，我每年的掛曆都是來自中國人的超市，或者是中國人辦的銀行；而在美國超市和店家，幾乎沒有贈送掛曆的，這也是中國超市年終吸引顧客的重要原因。

華人店家都是在十二月贈送掛曆，這兩年被疫情困擾，我買菜的來路越來越多，有時網購，有時到Costco買食物，兩周都不必買菜，還有時到附近的中小型超市買菜，結果就錯過了去華人超市買菜的機會，等到元旦了，才想起沒有掛曆，只好去向朋友要了。

到中國超市買菜，每年有一本華文的掛曆，都牽掛著華裔的垂愛。每逢佳節倍思鄉，一本掛曆，把華人滿腹的鄉愁，變成購物的動力。

一本掛曆也不是憑空得到，還要購買一定數量的貨品，華人超市的這一招，不知道每年多掙了多少錢，為何老美的店家都想不到呢？