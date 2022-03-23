疫情 開始後，我們社區的老人中心 停止午餐服務，但仍不時向年長者發放食物包，裡面經常有袋裝的扁豆（lentils），每袋一磅。看著這種比芝麻大、比綠豆小的灰色扁豆，我不知道該怎麼吃。放在米裡煮飯，怕煮不爛；放在菜裡燒，又想不出如何搭配，於是只能束之高閣，兩年來竟堆積了近十袋，留之無用，棄之可惜。

前些時忽然想到，既然黃豆能發黃豆芽，綠豆能發綠豆芽，為什麼不試著用扁豆來發扁豆芽，說不定味道也不錯呢？說試就試，經過幾次摸索，已經能總結出一星期發扁豆芽的方法了。

第一天，取半袋扁豆放碗中，加清水泡。第二天，扁豆已泡大，取烘烤食物的平底鋁盤，盤底鑽數個小孔以便排水，將扁豆置於盤中鋪開，不宜鋪得太厚，以三層為宜。用浸透了水的廚房用紙，覆蓋在扁豆上面保濕，把鋁盤置於另一個更大的盤中，以便承接漏下的水。

第三天，扁豆開始長根，每天澆三、四次水，保持扁豆既不乾枯也不浸水。第四天，扁豆繼續長根且開始長葉，希望發黃色的葉，把鋁盤放在暗處；希望發綠色的葉，就把鋁盤放在亮處。

第五天，扁豆葉向上生長，根則向下生長，逐漸長滿鋁盤。第六天，扁豆根已盤根錯節，如果想吃嫩扁豆芽，就可以收穫了；如果想吃老些的扁豆芽，就等到第七天收穫。

將扁豆芽從鋁盤中取出，放盆中洗淨瀝乾。炒菜鍋裡放少許油，加熱後放入扁豆芽拌炒，稍加點鹽，一盤炒扁豆芽就出鍋啦！要是放些肉絲，味道就更好。

平心而論，扁豆芽不是什麼美味佳餚，但它絕對新鮮，而且不加肥料或添加劑，絕對是有機食品。

食用炒扁豆芽還有個意想不到的好處，因為它富含纖維素，所以具有通便作用，這對老人家特別有益，正因為如此，發扁豆芽成了我每星期都要完成的任務。讀者諸君，可有興趣也來試試？