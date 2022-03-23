一天，住在我斜對門的鄰居不小心被反鎖在自家門外，想借用我的電話打給開鎖匠。我們奧克蘭市中國城內的住戶大部分都是講廣東話的，這位女士會講普通話，真令我喜出望外。我請她進來坐著等待鎖匠，兩人開始攀談起來。

她說她叫露西，是上海人，難怪穿著舉止這麼精緻優雅。我連忙告訴她，我的父母是當初由蘇北到上海讀書認識後來結婚的，在他們那個時代，自由戀愛結婚的夫妻可以算非常先進的了；父母經常談起做學生談戀愛的往事，所以我們對上海的人和事都非常嚮往。

第二次是我被反鎖，坐在她家等待鎖匠，她喜孜孜地告訴我，她的女兒被紐約哥倫比亞大學 錄取了。「巧啦，我先生在世時，曾在哥大的實驗室内做過主管，我的親家、兒子、媳婦以及孫女兒，都是哥倫比亞大學的畢業生。」我非常高興地告訴她。

自從露西知道我沒有加州 的駕照後，她去家樂福購物就來問我一下，我當然非常高興地坐了她的車，用她的會員卡購買價廉物美的日常用品。後來她又開車帶我去欣賞我們附近的玫瑰園、梅理特湖畔，甚至南下欣賞了加州富人區十七哩公園、帝王蝶保護區等地。

現今世上病毒肆虐，公眾交通的捷運和公車上難保清潔衛生，能夠與我的芳鄰露西「自駕 」她衛生安全的私人汽車出門旅遊，我這位老人家真是何其幸運。

問題是，我們的「自駕」司機只有露西一人，不符合公平的原則，老太太我無以為報，所以只要出版了新書，一定先送她一本，報章雜誌上登了我的文章，也會立刻轉送到她的手機中。除此之外，我還想建議分擔汽油費用，寫成遊記刊登之後，分一半稿費給她，希望她能接受。

近鄰之中，有一位叫肖的女子，雖然她自稱國語講得不怎麼好，但是她很非常熱心幫助鄰居朋友，尤其是老年人。

常常看見肖手中提了餐盒，義務發派老人的免費午餐，每當報稅、選舉或社區有什麼公益事件的時候，經常看見她利用我們三樓花園裡面的桌椅，幫助鄰居填表，以及回答老人家的問題。我就是她曾經幫助過的鄰居老人家之一，所以我一有機會，也會贈送一些書本或文章給她。

還有一個值得一提的是，我們這大廈裡有一位頭髮略白、戴了口罩、見了人就高聲打招呼的老先生，在我們這女多男少的社區裡，眾位女士總是很高興地看見這位充滿了陽光、正能量、笑嘻嘻的半老帥哥。目前，他是我們大樓中一道亮麗的風景。