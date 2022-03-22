前陣子洛杉磯疫情 一直不見好轉，周圍的人都打了第三針，外岀仍堅持「戴口罩，保持社交距離」的老規矩。「餐廳照開，馬照跑」，一個星期六上午，幾位好友相約看賽馬去，我欣然接受邀約，開車來到離家不遠的聖安妮塔公園跑馬場。加州 陽光普照大地，偌大的馬場面對高山，更顯壯觀，然而，由於疫情，跑馬場看台上觀眾卻稀稀拉拉，人並不多，但賽馬仍照樣有序進行。

我與好友在跑馬場看台一間包廂裡看賽馬，包廂在看台最頂層，居高臨下，對整個馬場「一網打盡」。朋友帶了望遠鏡，可以近距離看清楚馬的競賽狀態；我透過座位上方電視屏幕，還可以觀看整個賽馬競技過程。參賽的五匹馬仔，看上去個個高頭大馬，體魄強健，鬥志昂揚，勢必有一場精采爭奪戰。

五匹參賽馬的馬鞍上都披著紅、黃、藍、綠、白不同顔色綢布及編號，透過參賽馬匹的資訊介紹手冊，了解這幾匹馬的身世、成長過程、脾氣性格、以往比賽戰績等。我覺得身披藍色戰袍的三號戰馬久經沙場，戰績顯赫，便毫不猶豫認定了藍馬。

騎師戴著頭盔跨上馬，競賽時，人騎在馬背上，雙手緊抓韁繩，人彎著腰，騰空而起，呈半蹲狀，人馬合一，一鼓作氣，拚命向前衝。

看賽馬，充滿刺激和歡樂。我們邊看賽馬，邊對馬仔說三道四，不時還為自己選定的馬匹辯護，不過大家對馬匹各有喜好，有爭論，也有歡笑。馬仔一圈跑下來，也消耗了巨大體力與汗水，每場比賽均要休息半小時，讓馬仔喘口氣。一輛黃色拖拉機徐徐駛進賽場，及時修復比賽跑道。

說起比賽，我所欽點的藍馬在前三場比賽中來勢洶洶，敢衝能拚，一直跑在前頭，遙遙領先其他對手，戰績不錯，奪冠呼聲甚高。但後幾場比賽，藍馬卻顯得有點精疲力竭，給人力不從心的感覺，常讓人捏把汗。

整個賽馬過程，跑馬場電視台作現場轉播拍攝報導，還有講解員談「馬經」。賽馬看台設有超大電視牆，看台座位前都有小屏幕，還有賽馬網站、手機App上都實况轉播，呈現「美國馬文化」的真實寫照。

任何賽事總是有輸有贏，勝敗乃兵家之常事。賽馬運動不僅僅是一項又激烈又有趣的比賽，還能增進朋友之間的交流與友誼。我在跑馬場見識了不少新鮮事物，還品嘗了跑馬場特製的炸雞翅膀、義大利 麵和披薩，疫情之下，去看賽馬真是一次難得的生活體驗。