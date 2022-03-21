春回大地，萬物復甦。原本期待經過年餘，在疫苗普及之後情勢翻轉，一舉戰勝疫禍，新年將可恢復往常熱鬧喧騰的年節慶祝氛圍；不料殺出戰鬥力超強的Omicron變種病毒 株，短短時間內以凌厲的攻勢所向披靡，節日的喜慶氛圍頓時籠罩在一片陰霾之中。

或許經過兩年的避疫，大家都感到疲乏了吧，縱使面臨巨大威脅，今年家庭親友團聚、跨年慶祝活動幾乎皆如常舉行，就連波特 蘭城每年都會舉辦的冬日燈展，雖說去年因為疫情 取消，今年卻在民眾的引頸期盼之下恢復舉辦。

二月一個周末傍晚，我和妻子搭乘公交車抵達市中心。幾乎所有陳設，包括街道兩旁的樹木和草坪、商店、長廊、植被、人偶等等都是燈，真是萬物皆可成燈。

我們隨著竄動的人流，湧入先鋒法院廣場觀燈點。露天廣場中央架設了巨大的十字型燈柱，中間懸掛一顆三百六十度瞬間變色的旋轉燈，傳遞出愛的渴望愛的夢幻。撲面而來的漸進式推進的燈光，把我們帶入了時空的隧道，從天而降的花籃，將那最美的鮮花傾倒下來，各種各樣的燈飾也從傳統的擺設進化到音樂燈光秀。

在燈展現場，有「搖滾組合」的音響伴奏，讓人們近距離的感受搖滾帶來的激情和火辣；頭戴各種閃亮燈飾的人流，跟隨著音樂的節奏在跳舞狂歡，我也「老夫聊發少年狂」，手舞足蹈，加入群魔亂舞的行列中。

我們被數不勝數的園燈、街燈、河燈等無數的燈光和魔幻的裝飾所吸引，沿著火樹銀花，燈光璀璨的街道前往世貿中心，這裡的氣氛美妙得難以形容。「快看！」不知誰喊了一聲，我們隨著喊聲望去，只見一隻碩大、造型獨特的鯨魚，從威拉米特河中躍然跳出，讓人們團團圍住觀看拍照。只見牠一會兒是紅色、一會兒又變成綠色、黃色和白色……，維妙維肖，以假亂真，人群中發出嘖嘖的讚嘆聲。

河邊的亭台樓閣，流光溢彩，水上花燈，如夢如幻。行走其中，有一種燈在水中走，人在畫中遊的詩情韻味。這種感覺怦然心動，讓人陶醉，流連忘返。

我們正在興趣盎然地欣賞各式各樣的彩燈，忽然聽到東邊一片喧譁，我忙循聲跑去，只見裡三層外三層圍得水洩不通，好不容易擠了進去，只見正在表演雜技、一個頭戴光環的小丑，騎在車上，向天空中拋出紅、黃、綠的閃光棒。熙熙攘攘的人群舉起手機拍照，掌聲、笑聲、口哨聲掀起了歡樂的巨浪。

今年的燈會的燈展技術也與時俱進：3D、VR、AR、傳動、霧森、音效、變光，太陽能等等，跟傳統彩燈的做法相比有了很多創新。我們在世貿中心大門前，就看到了懾人心魄的激光燈展。

只見遠處無窮無盡的綠色光箭向我們射來，就像我們置身在浩瀚的星空中，那無窮盡的萬年億年恆星向我們射來的束束光芒。那綠光特別地綠，綠得神秘，綠得誘人，恨不得自身也變成那一束束綠光。好美唷！就為了這綠色的激光燈展，我們輾轉坐了十幾站的公交，餓著肚子走街穿巷都值了。

波特蘭城冬季夢幻彩燈節絢麗多彩，喜慶祥和，「花市燈如晝」，實至名歸，使這座城市多了一種浪漫情懷和節日的濃烈氣氛，成為一年一度的嘉年華。每一盞燈都光彩奪目，每一盞燈都栩栩如生，每一盞燈都多姿多彩，每一盞燈都點燃了人們對美好生活的渴望。希望疫情早點結束，祈禱明年風調雨順、平安健康。