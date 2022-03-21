那天和老伴開車去超市採買時，經過家附近一家專賣冰品的小店麗塔（Rita's），店鋪旁立著一塊牌子，上面寫著「我們將在三月一日開始營業」。在看到這告示牌的那一刻，讓我想起了一個久埋記憶深處的故事。

話說一九六○年，國民政府剛從大陸撤退到台灣時，一位年輕人帶著妻子和幼女，通過重重關卡逃離深圳，在香港 過著難民似的生活，然後輾轉到台灣。雖是初來乍到人地生疏，但很幸運地，在新竹縣北埔鄉找到一個暫時棲身之處。

為了養家餬口，年輕人開始冬天推車賣烤魷魚，夏天背著冰桶賣冰棒的生涯。因為顧及女兒的臉面，他盡量避開在住家附近走動，平日裡，女兒上學後，他才在家附近大街小巷搖鈴吆喝作生意。為了賺更多錢，他還長途跋涉到鄰近鄉鎮去，擴大生意的領域。

有一天，當他背著冰桶來到另一個村落時，看到一群興高采烈的小朋友，在老師們的帶領下來這兒遠足，他正高興地想，這回將有不少小朋友可要來買冰棒解渴了。

正要走上前去時，他一轉眼就看到女兒也在那些小朋友當中。上前去招攬生意呢？還是避開他們到別處去賣呢？幾經思量，為了讓女兒能在同學面前立足，這位年輕的父親就轉身到別處去賣冰棒了。

多年後，我從母親口中聽到這個故事，很是感動，故事中那位年輕的父親，就是我摯愛的爸爸。父愛深遠，他影響了我的一生，讓我在為人處事上，能時時替他人考慮。

父親過世也五十一年了，我現在就以他親身的故事來懷念他為我所做的一切。