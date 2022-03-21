前幾天，無意中在臉書上看到失去音訊的昔日好友王萍的近況，大喜過望。當即試著和她聯繫，竟然也立即收到她的回覆，甚喜！思緒回到三十餘年前，那時我服務於一家機械公司，王萍與我的同事安，打從高中時代就非常要好，又先後來到美國，不在同一州。之後，王萍由別州遷來洛杉磯 ，巧的是，我們住家相距市區車程僅只十餘分鐘。

經由安的介紹，年齡相差十一歲的王萍和我成了莫逆之交；往往我心中所想，正是王萍所想，王萍想去的地方，也正是我想去處，我們踏遍洛杉磯附近的海邊、近山。由於兩人住得近，往往在下班後，在我家門前打羽毛球，之後或留在我家，或是去她家簡易晚餐。

那時，王萍和我們公司六位女同事，戲稱「七仙女」，因為都是單身，每逢長周末，早早就計畫好何處旅遊去。大峽谷、優勝美地國家公園、北加州舊金山 、太浩湖……，都有我們的足跡。我們大多在晚間上路，由兩、三位女生輪流駕車，到了目的地正好天也亮了。我們也會做些滷味帶在路上，省去在外尋找填肚地方的時間。

一次旅遊舊金山，餐廳用過晚餐，看看天色還早，提議住宿旅館對面小山走走。幾個女生站在小山丘上，望著山下舊金山夜景，燈火明明滅滅，美極了。待要下山時，天色已暗，找不著來時路，又沒有今日的GPS，怎一個「慘」字了得！說巧不巧，一輛警車迎面而來，眾女生忙上前求救，好心的警察先生二話不說在前面開道，帶我們安全回到旅館，讓我們見識到警察先生溫暖、柔性的一面。

又想到，有一年的三月八日婦女節，適逢星期日，幾個女生一個多星期前已商量好如何慶祝。孰料天公不作美，當日整天春雨斷斷續續。我們按照既定計畫，清晨七點多，細雨霏霏中，驅車前往洛杉磯市中心聞名的農夫市場，在那吃吃喝喝、禮品店逛逛看看。

之後回到有「小台北」之稱的蒙特利市。春寒料峭，吃火鍋是最好的選擇，於是眾女生鑽進一火鍋店，伴著豐盛的火鍋料理，話匣子也有如失靈的水龍頭，再也關不住了。

直到盡興，每人方才捧著個圓滾滾的肚子，回到我家，拿出零食，泡上一壺茶，幫助消化，天南地北聊了整個下午。

晚餐時間，意猶未盡，又回到午餐光臨過的火鍋店，直到店家要打烊了，眾女生方才依依不捨地離開，各自回到自己的家，結束了我們瘋狂的婦女節，也給我留下了終生忘不了的美好回憶。

原來的七人小組，後來或換了工作、離開公司，或是搬到外州，漸行漸遠漸無書，終至斷了音訊。這何嘗不是所謂的「緣深、緣淺、緣長、緣短」？

唯獨王萍，雖然婚後隨她夫婿遠離洛杉磯，喬遷至北卡州，她先生拿到博士學位後，又被新加坡 南陽大學徵聘為終身教授，不論她在北卡或是新加坡，我們始終保持聯繫。她在新加坡時，我也曾藉著返台省親順道去探視她，在她家小住，她也帶我去遊玩，尤其難忘夜間動物園，我喜愛當地的熱帶花草樹木，更喜愛當地的天氣、環境。

只是大約將近兩年時間，竟然音訊杳然，想不到的是，藉由網路的方便，再次聯繫上了，真令人喜出望外！