最近因為疫情和社會治安的影響，西雅圖 中國城有一些商家關閉了，越發冷清。很懷念早些年的中國城，那時城裡的華文氣息比現在濃厚多了，比如：有西雅圖華僑文教服務中心、一家中文書局、一家世界書局，還有幾家書畫店；現在這些店家不是外遷就是關門，有一家書畫店這兩年來多次被偷盜導致關閉，非常可惜。

那時我常到中國城買菜，也順便到文教中心和書店看看瞧瞧。文教中心在一條古街的二樓，它的外觀和一般的小店家沒有不同，走上樓梯，就像走上自家老房子的樓梯那樣放鬆，有一種回家的親切感。

這個中心規模實在很小，但是它的作用很大，是中華民國外交部在美國西北六洲的領事館級辦事處，舉辦各種形式的經濟文化活動。中心有不少中文書報，還常有免費書籍可取之。

這個文教中心也是九十四歲謝世的老爸生前最愛去的地方之一。那時老爸已經八十幾歲，和媽媽住在一個小獨立屋，媽媽喜歡在家看書，爸爸卻待不住，喜歡到中國城遛彎。爸爸移民 來美國的時候已經七十幾歲了，沒有學開車，出門經常坐公車，他們在社區學院讀了幾個學期的ESL，都是自己坐公車去的，而且都考上了公民，才能夠申請我們幾個兄弟姊妹家庭移民來到美國。

有了坐公車的經驗，老爸常常自己坐公車到西雅圖中國城玩。在西雅圖乘公車雖方便，但從他家裡到中國城來回也要兩小時，這對八十幾歲的老人來講是很累的，但是他不在乎。他坐公車時都是人們的上班時間，車上座位很多，他上車後找個位置坐，然後看報，或者閉目養神，中國城又是最後一站，即使睡著了也不要緊。

下車後，他最常到華僑文教中心。老爸不僅在那裡看書看報，還在那裡索取免費書籍，運氣好的話，可以淘到很多他喜歡的書。他每到中國城，必定帶著幾個大的布袋子，就是為了裝書。他常常空手出發卻滿載而歸，走起路來氣喘吁吁，搖搖晃晃，滿臉的皺紋卻勾掛著興奮的汗水。

老爸在中國城除了去華僑文教中心之外，還喜歡參加社區的老人活動。有一次他參加一個華人 服務社年終舉辦的老人活動，還有免費的晚餐，回家後卻很不高興。我問他發生啥事？他說，活動後有抽獎，但誰抽中是內定的，我說吃飯不要錢，就不要去想那麼多了。可當時老爸不依不饒，還向報社投稿反應此事，報社刊登他的文章，舉辦方看了之後，馬上在下一期的報紙中公開回應，具體細節想不起來了，但很有意思。現在的年輕人膽小，很怕拋頭露面，很少人會去為了一個幾乎沒有機會中獎的活動去向報社投稿。老爸膽子大，是因為他相信華人社區的僑領們是代表我們華裔的利益，才會對舉辦的活動公開提出意見，這就是華人的參與意識，非常難得，現在看起來更加難能可貴。