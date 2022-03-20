希臘聖托里尼島上有一座藍頂教堂，曾經上過美國「國家地理雜誌」的封面，去聖島旅遊的人們，都將尋訪藍頂教堂作為重要項目，我當然也不例外。

一開始我以為藍頂教堂這麼有名，上島後只要問一問當地人，就會知道教堂的確切位置。但事實上，在島上詢問了好幾個當地人，給出的答案幾乎一樣：「島上有很多藍頂教堂啊，你要找哪一座？」告訴他們是「國家地理雜誌」上登過的那一座，問題就來了，那些人給出的答案都不一樣，有的說在伊亞小鎮上，有的說在費拉城中心。無可奈何，我們只好憑著照片上的印象自己尋找。

真沒想到，這個島上藍頂教堂數不勝數！一個只有一萬七千多常住人口的小島，教堂就有六百多座，這些教堂大小不一，有些規模可觀，可容納好幾百人；有些袖珍可愛，只能容納幾十甚至幾個人，許許多多的小教堂是供家庭敬拜所用。教堂無論大小，都是圓頂且漆成藍色，這又是島上的一大特色，聖島上的所有建築都是用洗白的火山灰漆成白色，且是方頂，唯有教堂絕大部分都是藍色的圓頂。

我問過一個出租車 司機，為什麼只有教堂的圓頂可以是藍色？他用不太熟練的英語回答說：「藍色是天上的顏色，上帝住在天上。」我明白了他的意思，虔誠的人們希望找到一條通向上帝的路，將教堂的圓頂漆成藍天的顏色，正是人們願意親近上帝的簡潔表達。

必須承認，聖島上的任何一座藍頂教堂，都是一道美不勝收的風景。遠遠望去，在一片白色建築群中，藍色的圓頂脫穎而出，一下就抓住人們的視線，上有藍色的天空，下有藍色的海洋，教堂的藍色圓頂漂浮在人們的視覺中央，在純白建築群的映襯下，莊嚴端麗，令人肅然起敬。

上島之前，我為配合島上的藍白色調，還特別在著裝上花了一點心思，買了一件藍色上衣和一條白色短裙，在島上拍了許多照片，戲稱「藍色風暴 」。據朋友們評價，這組「藍色風暴」別具特色，尤其是與藍頂教堂的合影，堪稱經典。

島上三天，我們尋訪到許多藍頂教堂，有鬧市區的大教堂，也有偏僻地的小教堂，很多都是中世紀遺留下來的產物。在著名的岩石岬角斯卡洛斯防禦工事背後，有一座保留完好的藍頂教堂，那裡曾是一座古老的修道院，在一次火山爆發中被埋在地下，其他建築都已不復存在，只有這一座白牆藍頂的教堂，後人將它復原，幾百年來一直屹立在杳無人煙的懸崖峭壁之上，或許只有海岬上過往的船隻，以及像我們這樣著意尋訪的人，才能覓到她的芳蹤。

經過一番尋覓，此刻，哪一座藍頂教堂上過「國家地理雜誌」的封面對我來說已經不重要，重要的是透過這一座座藍頂教堂，我除了欣賞風景和建築之美，更加了解希臘文明的歷史，更加體會聖托里尼島上人們敬虔的情懷。