吾等還能生活自理的七旬老人，話題總離不開如何把握夕陽無限好的金色年華，老有所終。

有同事從紐約遠走賭城 拉斯維加斯，因為那兒氣候溫暖，房子便宜，退休金 又免稅，還可以隨時到賭城觀光，並且享受廉價自助餐，不用操心開門七件事。

有對熱愛登山健行和戶外活動的賢伉儷，雖然女兒女婿也住紐約，但他們養兒自有一套理論，不勞祖輩幫忙；既然英雄無用武之地，為了健身，夫婦倆決定搬到溫暖的加州，雙方手足都住的城市，相互有個照應。

好友珍妮則期期以為不可，她的想法是，行動不便時，搬到兒女家附近住，方便他們送個菜，帶去看個病什麼的，講得不好聽，一旦不省人事，也有人給叫救護車。

教會有個年過八十、身體仍然硬朗、還能開車的姊妹，經不住德州的孝女再三邀請，從紐約連根拔起，搬到女兒家附近、他們早先給公婆預備的房子，後者最近身體欠安，所以搬去跟他們同住，俾便就近照顧。親家母常提醒女兒，多邀母親來共進晚餐，也省得她獨自開伙；兩親家母每天一起喝下午茶、看視頻，相處甚歡。

早年新台幣跟美元的匯率還是一比四十時，她隨夫婿來美，隨便寄個把塊回去給姊姊都很受用，所以外甥、外甥女感念阿姨，飲水思源，都希望她能返台養老。而今上帝安排，有女兒女婿如此孝順，親家也體恤，一家和樂融融，足可安享晚年。

前年外子過世，親友關心我落單以後何去何從？雖然兒子邀我同住，但聽多了「相狎則輕」的慘痛例子，當然絕不考慮。適逢新冠疫情爆發，紐約封城，本想一動不如一靜，終老於此，誰知計畫趕不上變化，去年九月艾妲颶風造成我的地下室淹水，面臨極端氣候變遷之際，乃破釜沉舟，決定遷地為良。

聽說很多老人選擇鮭魚回流，住進台灣長庚養生村，跟銀髮族同樂，飯來張口，茶來伸手，不慮開伙，又可享受台灣的健保，就醫方便。一向思鄉情切的我自然心嚮往之，只是兒女在此安身立命，我在台灣真有什麼事情發生，還是得勞駕他們出馬。當年父母為了省去我們舟車勞頓，經過同心禱告，決定連根拔起，來美定居，我總不好反其道而行。

在我挑選公寓時，原想在兒子住的森林小丘找公寓，以便就近照顧，但為了將就我的中國胃，和見醫方便，最後還是決定搬到有「小台北」之稱的法拉盛，跟妹妹同棟同樓層的公寓，近親又是近鄰，守望相助，人人稱羡，街角還住著曾在教育局 同事、古道熱腸的老友，可以隨時串門子，散步談心，如此老境，夫復何求？