沒有一個人不是以三點全露姿態呱呱落地的，當事人渾然不覺尷尬。若生為女人，一生還得經歷不少次意識清醒、無法避免那尷尬感，連身為護理人員的我都聞之色變的三點全露─婦科檢查是也。

幾年前，沒有生養孩子的我，詫異發現乳房分泌少量乳汁，只好硬著頭皮去醫生那裡報到，便有了我的兩點全露初體驗─乳房攝影 與超音波。

多位有此兩點全露經驗的前輩，繪聲繪影描述乳房攝影機是如何猛力夾住乳房，讓她們痛不欲生。罩杯小而美、勉強跟A沾上邊的我心存僥倖又不禁好奇，總是要有肉才能夾吧？機器能耐我何？

直到技術人員對我下手，我才驚覺茲事體大。若妳曾在台灣的內衣專櫃買內衣，領教過專櫃小姐「喬奶」的技術，就知道我在說什麼，她們的巧手連後背的贅肉都能移到前胸登峰造「奶」。待技術人員東撥西撥、上擠下擠一番，對自己的成果滿意點頭，操作機器夾奶的那一瞬間，我頓覺天崩地裂，沒有乳汁也會被這強勁力道夾到「乳冒三丈」！咬牙提醒自己要捍衛身為護理人員的尊嚴，硬是吞下已到嘴邊的尖叫。

技術人員擠擠夾夾，還調整機器以不同角度攝影，在這過程中，我胡思亂想轉移注意力，但滿腦子想著的都是如果當下大地震 ，停電加機器故障，困在這「斷奶台」上的我，怕是得效法蜥蜴、壁虎毅然斷「乳」才能求生。一想到此，更覺度秒如年，嗚呼哀哉！

劫後餘生的我，顫抖著身子移動另一間房間做乳房超音波，可能是驚魂未定的我，臉色蒼白得太厲害，眼角還有來不及擦掉的小淚珠，技術人員還好聲安慰我一番，這下我身為護理人員的尊嚴所剩無幾。

第三點全露則是子宮頸抹片檢查，根據我的經驗，潤滑劑的多寡決定了上天堂還是下地獄。某次我真的痛不欲生，徹底放棄身為護理人員的尊嚴，在醫生放入鴨嘴的那一刻，手直直抓上身邊的牆壁，再無力滑下。

三點全露婦科檢查固然令人生畏，但有其必要性，寫此文不是要嚇壞女性同胞們，反而希望以聳動的標題、誇張好笑的文筆，加上身為護理人員的身分，提醒大家要定期檢查，早期發現早期治療保健康。