閱讀過家園版載文「陪審員一日記」後，我立刻想起去年因為陪審員邀請函一事，沒及時向法院回覆說明自身情況，時過半年法院專門给我寄來一張傳票 ，著實嚇了我一跳。

去年春季，剛打過兩針新冠疫苗，我收到一封某法院邀請我當陪審員的信件，一時高興得不得了。但兒子瞧過後潑下一瓢涼水：「你當不了陪審員，一你不是美國公民 ，二又不會聽說英語。」我立時恢復常態：「那給法院回覆一下，說明我的情況。」兒子接過話：「這事兒你弄不了，抽空我幫你回覆。」說完拿起信件走向寢室。

不料第二天兒子就忙起來了，他與妻子不停地接聽報稅人員諮詢電話，幫助辦理相關業務，幾乎是從早忙到晚；而我和妻子晉升為名副其實的「老後勤部長」，每天除了接送孫子上下學，參加學游泳 、跆拳道等課外活動，便是馬不停蹄到商場超市購物買菜，為一家人製作三餐飯菜，無形中也忙得腳打後腦勺，漸漸地把回覆法院說明一事忘卻了。

周而復始，循環往復忙碌中，送走了酷暑盛夏，迎來了晚秋寒冬。一天，我在接收的信件中，又看到署名我大號的某法院信件，拆開用手機翻譯成中文，立時嚇了一大跳：這是法院傳票啊！內容大意是春天邀請你做陪審員一事，至今未收到回覆，本月底再不見回覆說明，將按照相關法律規定罰款一千元美金。

兒子下班歸來，我遞上傳票信件，並道出疑惑：「你不是給法院回覆了嗎？他們為啥又寄來傳票呢？」兒子看後拍了一下腦門：「哎呀，我怎麽把這事给忘了呢。」

「那現在咋辦啊？法院這回來信說，再接不到我的說明回覆，就要對我進行罰款了。」兒子被我憂慮的話語攪得心忙意亂，有些不耐煩地說：「好，好，我現在就向法院打電話說明情況。」跟著轉身安慰我：「法院知道你不是美國公民，不會聽說英語，就會取消寄給你的陪審員邀請函及罰款通知。」

的確，兒子給法院打過電話之後，法院邀請我當陪審員一事便偃旗息鼓了。但我經歷了「嚇一跳傳票」之後，也明白了陪審員選邀一事：法院在美國民眾註冊名單中隨機選取陪審員，做陪審員是每個公民義不容辭的責任和義務。

入選人員必須嚴肅認真對待，無論自身情況如何，是否能夠擔此重任，都要及時向法院回覆說明，決不可等閒視之，更不可消極怠慢。如若置若罔聞，置之不理，法院將依照相關法律規定，給受邀者經濟處罰。