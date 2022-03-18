圖／茄子

清晨時和丈夫在州立公園 散步，此刻行人不多，本應是個寧靜祥和的早晨，卻被陣陣「呱呱」鵝叫聲破壞。走近湖濱，就見一對長年棲息在這座湖的灰雁鵝，正拉長脖子響亮地叫個不停。

發生什麼事了？鵝鳴一聲比一聲急，我雖非公冶長，也聽得出那鳴叫透著焦急。鵝是遇到了威脅，鳴叫示警嗎？放眼看去，湖面波瀾不驚，周遭看不見任何危險的跡象，想牠們應該很快便會安靜下來。

那對灰雁鵝不如我的預期安靜下來，反而繼續聲嘶力竭地鳴叫了四十多分鐘後，才好不容易停止。呼，終於安靜了，丈夫與我一起鬆了口氣。

這時我們已繞湖濱走大半圈，到接近起點約一百公尺處，就見一個穿著公園護林員制服的女孩蹲伏在地上，輕聲說話，像是要把躲著的小狗引出來一樣。我們好奇駐足觀看，見女孩探身到出租船底，用毛巾捧出一小動物，原來是隻毛茸茸的小鵝。女孩手捧小鵝，朝之前在湖濱鳴叫的那對灰雁鵝走去。

灰雁鵝看來很緊張，朝那女孩伸長頸項、突出喙嘴作攻擊預備姿勢，且口中「嘶嘶」威嚇。女孩不慌不忙，慢慢靠近後將毛巾捧著的小鵝放下。小鵝看來懵懵懂懂、連站都站不太穩似地。其中一隻灰雁鵝箭步向前，如人攬住孩子似地，曲著長頸環住小鵝，另一隻灰雁鵝則昂首警戒地盯著女孩。

丈夫與我見了這幕十分動容，也才明白這對灰雁鵝先前為何叫得那麼急了，原來是找不到小鵝，我們也忍不住好笑，這鵝爸媽也太糊塗了吧，居然能把小鵝弄丟。

這時聽見有人叫：「找到另外一隻了！在水裡。」兩個同樣穿著護林員制服的男孩冒出來，交給女孩另一隻小鵝，女孩用毛巾捧著第二隻迷途小鵝，再次朝鵝爸媽靠近。

這一次，灰雁鵝們的肢體語言是放鬆多了，長頸仍環著腳邊的第一隻小鵝，但頭不再前伸，也少了「嘶嘶」威嚇聲，僅黑豆般的眼睛注視著女孩將第二隻小鵝放下。不知是不是我心理作用，那眼神竟像是帶著幾分柔和的感覺。

小鵝們沒事人般，在爸媽腳邊蹣跚舉步、左搖右擺；鵝爸媽則像是要確認孩子沒事般，時不時垂頭用喙輕碰小鵝。鵝爸媽和小鵝團圓了！一時間沒人說話，只是靜靜瞧著。

停了停，女孩露出笑容解釋，這兩隻小鵝才剛孵化不到兩天，這幾年這對灰雁鵝產了許多次卵，但都無法孵化，這是牠們第一次成功孵出小鵝。

原來是新手爸媽呀。唉，果然天下父母心，鵝也是一樣的。找不到小鵝時，那灰雁鵝爸媽的焦急之情，我們也都能感同身受。

我看看好不容易團圓的鵝家庭，又看向繼續投入日常工作的護林員們的背影，心裡很有感觸。我既為鵝爸媽和小鵝能團圓而高興，也因幫忙找回小鵝的護林員們而感動，幸虧有這幾位堅守崗位、熱心護育的護林員，這個鵝家庭也才能順利團圓。