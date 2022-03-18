那天，在不遠的那條交通主幹道發生了一起重大車禍 ：一輛新款的SUV撞上了路邊的電線杆，由於車速飛快，那輛豪車幾乎被電線杆筆直「劈」成左右兩半，引擎冒煙，車身粉身碎骨，「奔馳」從此不再奔馳，後視反光鏡飛出二十多米外，將一家餐館的玻璃門擊得粉碎，店主、服務員、顧客人人驚愕不已，個個目瞪口呆。

警車、救護車、消防車頃刻呼嘯而至，牽引車把面目全非、渾身癱瘓的肇事車拖離現場。

肇事的年輕人不幸在事故中罹難，不知道他是酒駕或毒駕，還是在大街上飆車，過一把F1 方程式賽車 的癮，不料釀成這起車毀人亡、令人扼腕痛惜的慘劇。

事後，那根電線杆自上而下懸掛一個個花環，四周地上簇擁著一束束鮮花，都是素淨淡雅的一類，沒有鮮豔華麗的色彩，也沒有卡片和緞帶，不過還是形成了一番相當壯觀的景象。

那些花環和鮮花，除了罹難者家屬祭的，以此表達悼念，寄託哀思，還有事故的目擊者、附近的居民以及其他人接二連三獻的，儘管他們和不幸的遇難者素不相識，姓名、年齡、身分一概不知，但他們也用這種方式來誠摯告慰逝者，安慰生者。也是對所有駕車人的善意提醒和告誡，呼籲公眾自覺遵守交通法規，珍惜生命，遠離道路事故。

事故發生的時候，沒有什麼人紮堆看熱鬧，所以事故能夠得到快速及時的處理，而且那裡的人們不迷信、不迷思、不忌諱，肇事路邊的人家任別人在自家門口、柵欄底下擺放花環，在圍牆、藩籬上懸掛張貼罹難者的照片畫像，並且到了亡者的生日和車禍的周年，還可以在這裡舉行追思活動，房屋主人不會出門干預，更不會同別人發生爭吵。

路邊的花環，無論製作還是安置，也不會因為膚色族裔的緣故而引發齟齬，體現出多元文化的一個側面。所有這些，形成了一種社會和諧的良好氛圍。

小巧玲瓏、樸實嫻靜的路邊花環，閃耀著社會人文關愛的光彩，讓人感受到一種人性溫柔的情感。希冀她們籲請人們切實熱愛寶貴生命的甜蜜笑靨，以及關照人們自覺遵守交通法規的親切呼喚，深深映入人們的眸中，時時縈繞在人們的耳際。