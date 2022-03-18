我認識一位年方三十歲的朋友，他的父母親在十五年前離婚，幾年後雙方皆已先後再婚，各自組織新的家庭，也都另有了兒女，他們在各自新成立的家庭中，經營著不同層次的人生，過著不同的生活。

他說他有一對互相尊重的父母，雖然兩人已經分開，他們畢竟曾經愛過對方，也是曾經被對方愛過的另一半；之後的新家庭不論是如何組成的，他們依然以身作則，讓他們的子女明白應如何善待他人。他很慶幸自己在這兩個家庭中，猶能找到過去他所熟悉的善良影子。

有一天，他的父親來到他母親及繼父所居住的房子前院，取出電動割草機，仔細地將前院的一大片草地推剪得整整齊齊的，隨後又移動至後院繼續推完另一大片草地。

他年幼的繼弟和繼妹詫異地問他們同母異父的大哥：「為什麼你的爸爸來替我們的爸媽割草？」他說：「因為母親有膝關節 炎，我父親知道她無法操作割草機，同時你們的父親正巧在外地工作，一時家中無人整理庭院及草地，我的父親聽說了，便義不容辭地趕來幫忙。」

他的父親曾說過：「我們做不成夫妻，但可以做朋友，在朋友有困難時及時伸出援手，就是為人父母給予子女最佳言傳身教的榜樣。」他們傳遞下去的不僅僅是生命，還有善良。

因為自己是父母親唯一的孩子，朋友很珍惜從未曾有過的後生弟弟與妹妹。他的父親與繼母所生的女兒，天生左腿微短於右腿，當他注意到繼妹站立及走路重心不甚穩定時，便自告奮勇設法為妺妹訂購特別製作的矯正鞋，左腳的鞋底稍厚於右腳鞋底，讓她取得支撐雙腿的平衡感。

疫情 橫行期間，學校被迫關閉，他立即為母親與繼父所生的繼弟買了一台電腦，好讓他及時參與小學班級網路視訊的教學。我對他能夠細心地察覺別人的難處及需要，默默地給予支持表示稱讚，他卻謙虛地說他只是一個平凡人，在有能力時，應當永遠選擇善待他人，以助人為樂，更遑論是自己的手足。這位年輕人正身體力行地延續了他的父母親善良的傳承。

著名的精神醫學 家阿德勒發現：長壽者中，百分之九十五以上都有甘於奉獻、樂於助人的精神。他常告訴憂鬱的病患：「如果你按照我這個處方去做，在兩星期內，你的憂鬱症一定可以痊癒。這個處方就是每天都想一想，怎樣才能幫助別人，使他們快樂。」

內心溫暖善良的人，都很樂意幫助別人；他們不但贏得別人的信賴與感激，也找到了自己的價值與滿足感，心中既踏實又愉悅。俗話說勿以善小而不為，隨時幫助人是身心健康的催化劑。