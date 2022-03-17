婚後常隨夫婿傑出差，家裡盆栽都照顧不好，更別提養寵物。某天靈機一動，何不去買蜂鳥餵食器？於是開始我們的蜂鳥情緣。

蜂鳥身軀小巧，生性活潑好動。掛在後院紫藤棚架下的餵食器好像免費麥當勞 ，常見蜂鳥在花樹叢裡追逐飛翔，順勢停靠休息吃喝，飽足後，抹抹嘴，一溜煙就振翅飛回大自然。

然而有隻蜂鳥卻與眾不同，竟把垂在餵食器旁的彎枝當作公寓，吃完麥當勞後，就坐在公寓納涼，搔搔癢，拍拍翅，似神仙生活！於是給它取名叫「俊俊」，因動作滑稽粗線條，不像淑女。俊俊不但愛耍寶，也有點小心眼，若有其他蜂鳥飛來享用麥當勞，會迅速將其驅逐出境，讓隔著落地窗觀賞的我們，互視莞爾一笑。

之後因出差頻繁，餵食器就被收進來，然仍時有蜂鳥在棚架下振翅徘徊，麥當勞在哪裡？去年初春，因疫情 傑在家上班 ，注意到有隻蜂鳥忙著在棚架垂下的彎枝條築巢，之後常坐在越築越大的窩，於是幫其取名為「哈咪」。

晚婚膝下無子，已將哈咪視為女兒。家有喜事，每早起床，迫不及待瞧是否有寶寶從窩裡探頭出來？某天當紫藤逐漸開花，哈咪旋風似回巢，長長的尖嘴直插向窩裡，兩個嫩菊帶黑的小尖嘴升出，銜接餵食。終於見到寶寶了，我們興奮地開香檳慶祝。

大小寶的成長秀天天上演，集集精采。小光頭越探越高，窩越來越擠。大小寶有時相親相愛，臉同朝天，幻想長大自由飛翔；有時頭對尾巴，互不相干，還會爭搶餵食，大寶總是搶贏，吃得胖嘟嘟。

當寶寶羽毛漸豐，尖嘴修長，頗有媽咪架勢，就在窩裡表演拍翅秀。某天當看到大寶站在窩緣上，好像在鼓勵小寶也勇敢站上來，我對傑說：「寶寶明天可能要離巢了，大寶等不及想到外面闖天下。」

果真，隔早起床只看到小寶留在窩裡，哈咪還來回餵食。直至午後，不經意間瞄到隻小蜂鳥，在棚架下像螺旋槳起飛，槃旋衝向大自然。

往窩瞧，鳥去巢空，小寶終於鼓起勇氣，迎向自己的天空。心情複雜，喜悅的是寶寶長大獨立，各奔前程，哈咪大功告成；但望著空巢，失落感久久揮之不去，終於可以體會朋友分享的空巢期。

之後夏天，仍時見一隻小巧蜂鳥，在後院飛來飛去，心想是小寶，仍把我們家當家。然而料想不到，今年剛聞到春的氣息，竟有隻嬌小蜂鳥忙著在舊巢上開始築新巢，恍然大悟，原來小寶不是弟弟而是妹妹，且將成為媽咪，回自己出生長大的老家來生寶寶，因此把小寶改名為「小妮」。

當望著小妮坐在越築越大的窩，傑興奮地說：「我們快當阿公阿嬤了！」我俏皮地回：「應是快當阿祖了。」