圖／邱秀文

最近舊金山灣區 天氣特別暖和，一連多日都是艷陽天，有時每天溫度都在華氏七十至八十度之間，行人紛紛換上夏衣，更有人大曬肌肉，在路上會聽到年輕人呼朋引伴去海灘曬太陽兼嬉水。此時按年曆本來應是雨季，天候卻提前帶來溫暖如夏的春天，枝頭上的花朵一瞬間全都萌爆了，走在街頭和公園裡全是花容翩翩，開得飽滿，笑得明媚；儘管口罩 和消毒水及酒精還沒有完全遠去，但似乎春風已把它們都吹遠了。

過去兩年疫情 期間，尤其是第一年，因為封城，民眾奉命盡可能留在家裡，街道寥寂冷清，雖然纍纍花苞仍舊按照自然的節奏開放，但少了人氣，花兒們顯得有點寂寞。

每星期天開放的農夫市場花販說，倒是買花的人多了。原先對有些人而言，買菜同時捎上一把花，本是很自然順便的事；當疫情來了，這好像變得必須，也許是因為大多數時間都被困在家裡，尤其還得遠距工作，希望周圍的環境多些美感和生氣，花朵成了最好的視覺調劑和陪伴。

春天是花們蟄伏之後盡興展現美姿的時節，但此地的春天，也是一年的雨季，加上是濱海城市，海風加雨水，有時前一天還有陽光，夜裡卻下起雨颳起風；前一天還開得美麗綽約的櫻花，第二天卻一瓣一瓣被吹散，落花遍地，有的樹上的花還少了一半。

飄落在雨地裡的花瓣，看著柔弱，楚楚可憐，又有點迷迷濛濛，零零落落，憔悴不堪。在疫情時分，讓人忍不住有幾分低落情緒。然而，轉念花開花落本是自然更迭，或更可能是天意的考驗，所以就算是落花紛紛，也未必要感到悲傷。

年紀越長，越感到世事無常。不過就是兩年前，誰料得到新冠病毒的世紀瘟疫，如海嘯襲捲洶湧而來，撲向全世界。人生難免無常，有時甚至是主客觀環境下形成的，不是個人可以操控的，如何面對才是最好的心態。就像史無前例的病毒，從一開始的驚慌失措，害怕恐懼，到如今在各方合作、拚盡全力努力之下，逐漸克服病毒的巨大傷害，很多人幸運平安回歸，全球許多地方能夠慢慢回到正常的生活秩序，也盡最大可能收拾它們的後遺症。

如今，生活的春意重新回來了，只見路邊牆頭串串花朵開得恣意，揮灑浪漫。一天，我路過見公園的工人修剪花草，留下一些花枝，一個年輕媽媽把它們撿起，放在嬰兒推車後端，然後俯身對小嬰兒高興地說：「看，我們把春天帶回家囉！」走在小徑上，角落裡，工人用花朵砌成一個精巧的紅心，它也像是愛心，為人們攜手熬過兩年來的劫難的祝福。那一瞬間，我忽然真正體會到過去沒有感覺過的，春暖花開所盪漾出的感恩喜悅。