我的年事已高，開始注意同輩朋友們退休 的狀況。大前年年初，有位朋友高高興興地退休，才發現有疫情 ，被關在家裡無事可做，很是後悔。

老婆有位大學同學，在德州 的油公司由底層幹到高級主管，非常不容易。幾年前她說要退休就退了，公司沒有要聘她繼續當顧問，也沒有仇家找上門；就像徐志摩在「再別康橋」寫的：「輕輕地我走了，正如我輕輕地來」。

我的公司有「年長者優惠退休計畫」，不定期來一次，對象是六十歲以上的員工。計畫裡，公司發一次性的獎金，讓員工拿錢走人，皆大歡喜。去年年初，年長者優惠計畫又來了，這次因為疫情的關係，距離上次有五年之久。因為不知道下次何時再來，我的年紀不小，不能再等，就登記了。

登記前，公司明告：員工一旦簽約就不得反悔，不過有的員工專業技術水平很高，遞補不易，公司有權否決申請，或是批准離職但日期延後。我屬於後者，年初被批准，年底離職，多幹半年。

離職的日子近了，我開始研究如何寫「末日電郵」。通常員工離職，最後一天會發出末日電郵，内容大致是說：「今天是我工作最後一天，感謝大家多年來的支持，以後的聯絡方式如何等等」。如果員工是被離職，他不會說離職以後的計畫，因為他極可能直奔敵營，說不得的。

我的末日電郵裡沒有這一層顧慮，可以說說退休後的打算。一般老美高層人事有變動，下台的一方都會被說成是要多花一點時間照顧家庭；我家裡已經空巢，不需要多花時間，但是隨著孫輩的到來，多花點時間照顧孫輩是很正常的，可以在末日電郵裡報告。

我看到一個老美同事的末日電郵說，他退休後將繼續他現在的嗜好：當志工替高中生補習功課。這個主意很好，我現在有中文寫作的嗜好，退休之後也將繼續。多年來我為文，有時會把同事寫進故事裡，在末日電郵裡，正好可以提到中文寫作，並表達我的感謝之意。

寫完末日電郵，我開始跟電話公司更改計畫。我現在用的是電話、電視、網路三樣一起，公司對員工的網路費用有所貼補；離職後，貼補停止，所以我只留網路一項，電話、電視非必要，就此停掉。本來我要繼續原來的網速，可是我現用的速度太慢，電話公司已經不再銷售，現在最慢的比我的快四倍，所以這一改變，我的月費降低，可是網路速度反而變快，是原來沒想到的。

搞完電話公司，最後一項工作就是把屬於公司的器材寄回去。印刷機雖是公司的器材，但它屬消耗品，不必寄回。我曾用公司的經費購買一張千元椅子，以利辦公，也不必寄回。器材寄回之後，跟公司再無瓜葛，輕輕地我走了。