圖／飛君

疫情 期間，我和丈夫都在家工作，每逢周末，我們都會傾巢而出，尋幽踏青，以舒緩防疫宅居之壓力。丈夫策畫行程，選擇的地點在住家一個半小時車程範圍內，他率領全家（空巢期只有我），早出晚歸。今次的目的地是長島 南岸的火島。

長島是在紐約州南端一個長型的島嶼，而它的南岸有一個又窄又長的外圍屏障島，名叫火島，至於島名來歷眾說紛紜，不能確究。

清早駕車出發，半小時到達長島南部的灣岸Bayshore碼頭，有渡船往對岸的火島，可以選擇火島沿線的不同小鎮登岸。雙層露天的渡船每兩小時開出一班，船程約半小時。我們在海洋海灘（Ocean beach）上岸，經過一段民宅小路後，一大片藍色汪洋與里長白色的沙灘呈現在眼前。

沿著沙灘，一幢幢兩層高、不同款式的海濱別墅排列整齊，向著汪洋致敬，整個海景盡入眼簾，前門就直接進入沙灘。別墅群中還有高級會所的建築物，在露天雅座處，不少人正悠閒地拿著飲料，一面閒談，一面欣賞無邊際的海景。據統計，火島常住的登記人口只有數百人，但是每逢夏季，這裡吸引成千上萬的遊客到訪。

火島形狀扁長，全長有五十公里；東西兩端有公路與長島連接，但島中間地區不容許島外人駕車進入，與世隔絕。我們沿著海灘，步行兩個半小時到達基斯馬尤（Kitmet），那裡有著名地標─火島燈塔。多年前曾帶著孩子駕車經羅伯摩斯跨海大橋（Robert Moses Bridge）來觀光 過，今次是循海路來遠足。

途中，在一條矮灌草叢的小路上，我們遇上了四隻鹿，牠們剛好站在我們要經過的小徑兩側，三隻站在右邊，另一隻則跪坐在左邊，沒有想躲避我們的樣子。看見牠們頭上沒有長角，可能是雌鹿或是未成年，發難起來，危險性不會太大吧？當我們愈行愈近，牠們只是靜止著，八隻眼睛緊盯著我們，我和丈夫繼續保持平穩的步伐前進，從容地從牠們當中穿過。這是我有生以來，在沒有圍欄的環境下，最近的距離與群鹿邂逅。

來到了地標燈塔，它建於十九世紀，超過一百五十年歷史，塔高一百六十八呎，塔身黑白兩色相間，裡面有螺旋型樓梯通塔頂，共一百八十二級樓梯。我正猶豫自己能否接受這個挑戰，後面出現了一家大小遊客，當中五、六歲的小孩也準備登塔，於是我鼓起勇氣，提起那雙剛行了兩個多小時的腿慢慢拾級而上。

終於挨到了塔頂瞭望層，發現非常值得，因為可以三百六十度鳥瞰火島全貌，和長島南岸的美麗景色，如果天高氣清的話，甚至可以看得見遠方的紐約市曼哈頓。

中午就在碼頭附近一間打著陽傘的露天茶座吃午餐，點了美式漢堡和一些海鮮貝類小吃。因為在室外，大家都不用戴口罩，在這裡重獲自由，彼此都是遊客，來到這世外桃源放鬆緊張的神經。

我們選擇在基斯馬尤碼頭歸航，買了傍晚的船票後，在細軟的沙灘上鋪上地蓆。藍天碧波，麗日晴空，絲絮般的浮雲無拘無束地在天幕上浮動，感覺恍如置身於夏威夷的威基基海灘。我迫不及待地躺下來，在溫暖的陽光與打著節拍的海浪聲中，很快睡著了。