我工作的公司和南韓 有生意往來，經常招待那邊來的客戶。

酒席上的韓國人大多都很彪悍，喝起酒來一杯接一杯，每次都是「一醉方休」。他們還有一個特殊嗜好，就是飯桌上的酒客，一邊乾杯，一邊互相交換酒杯。和他們去就餐，就和要上戰場差不多，心裡一橫壯壯膽，豁出去了。

有一次，他們簽了一筆大訂單，公司高興地安排豐盛的晚餐答謝，去的是一家地道的日式酒店。脫鞋走進了包間，大家席地而坐，大筆的生意做成，飯桌上都很興奮，吹牛談天，不亦樂乎；美味佳餚一盤盤地上，珍貴名酒一瓶瓶地開，記不得喝了多少酒，也不知和他們換了多少杯。

幾個小時後，晚餐結束，我第一個出了包間。

暈乎乎的我從鞋架上拿到了皮鞋，一腳穿上了我的鞋，另一腳蹬上了客戶的鞋。那個客戶是最後一個出門，很自然地就把剩下的兩隻鞋套在了他的腳上。站在月光下，我們又少有寒暄，晚安再見。

穿著別人的一隻鞋，我們兩位都自然無比，平衡無礙，邁著大步走向汽車 。

第二天早上在外打球，放在一邊的手機 響了起來，說話的是昨晚一起聚餐的韓國客戶，他的英語馬馬虎虎，只聽他在說「Change shoes, Change shoes」（換鞋，換鞋）。費力地猜了一會，難道他在某店買了鞋，需要我去幫他更換？我爽快地說「沒問題」，可這老兄好像更急了。

掙扎著交流了一會兒，才明白他的意思，原來是昨晚我們兩人彼此的一隻鞋相互穿岔了，我馬上表示歉意，並告訴他很快就給他把鞋送去酒店。

回到家裡，遇到了難題。看看前面的兩隻皮鞋，竟是如此相配，大小、肥瘦、高矮和樣式都高度相似，肉眼看不出任何分別。我求助平素仔細的太太幫忙斷定，她端詳了半天，也是一籌莫展，無力相助。此時的我沒有其他高招，只能打電話去求救客戶，他笑笑說剛才忘記提醒我，他的鞋底印有字樣。

從那以後，每當買皮鞋的時候，我都會想到這個「換鞋插曲」，都會下意識地往鞋底看一眼，看看是否鞋底上印有字樣。