去年十一月初，大哥忽然傳來爸爸身體不適住院的消息，在美國加州 的我急得像熱鍋上的螞蟻，一心只想趕快回台看爸爸。當時台灣的防疫規定，入境之後要居家隔離十四天，若要探病，必須先PCR檢測 陰性，才能報備出門，一次限制三小時。我考慮再三，還是決定盡快回去，若是爸爸仍在醫院，我就申請探病，若是已經出院，我就安心乖乖關十四天。

機票訂在十一月十一日，上午十一點起飛，出發時心情已經輕鬆不少。首先爸爸的狀況好轉，各項指數都已恢復正常，大約再兩天就可以出院了；其次，這次機票買得十分順手，出發和抵達的時間都好。候機室裡乘客不多，對健康安全的疑慮也消減大半。

飛機準時起飛，一排十個座位只坐了三、四個人。機長挺幽默，強調飛機使用高效能的換氣裝置，所以「各位是身處於全世界最安全的地方」。饒是如此，大家的防護還是一樣不少，最基本的是口罩，有人有面罩，有人戴護目鏡，有人全身隔離衣，看來十分滑稽，但是沒有人會覺得可笑。

一路順暢，我看著小螢幕，飛機已經掠過夏威夷群島，再五個多小時就可以到家了。沒想到忽然聽到機長廣播，詢問乘客中有沒有醫護專業人士，因為在商務艙有一個乘客發生「緊急醫療事故」。我們經濟艙的乘客一陣騷動，議論紛紛；過了不久，機長再次廣播，說該乘客已經陷入昏迷狀態，我們必須迫降關島！

大家面面相覷，關島？怎麼會這樣？此時飛機折向南邊，不久就在關島機場 降落。所有乘客都被請下飛機，我經過商務艙的時候，看到幾個座位被拉上黃線，並用大塑膠袋罩起來。

關島機場什麼都沒有，唯一能做的只有等待。可當看到整個機組員拉著行李下來時，我就知道大事不妙了，果然聽到廣播，我們將在關島停留一晚，明天再飛往台灣。頓時一片譁然，都是抱怨的聲音。

我蹭到機組員處打聽，據他們講，落地之後再起飛，就會超出工作時間，而關島機場又沒有替換人員，所以只能委屈所有人在此待上一晚。我問起那位乘客的狀況，有一位空服員說，不是Covid，但嚴重得多，已經送往當地的醫院急救了。

我們又等了兩個多小時，終於被通知要搭車去酒店。關島顯然對我們這一群不速之客毫無準備，派來的是二十幾輛中學校車，送到酒店後，協助Check-in和送餐的，居然是幾位阿兵哥和阿兵姐！

一夜無話，第二天早上急匆匆把我們趕上校車，送到機場；當地的交警如臨大敵，全面交通管制，不讓我們的車隊從中被切斷，到了機場還不准我們下車。十一月的關島燠熱難耐，關在沒有空調的校車裡兩個小時，每個人都快要昏過去了，好不容易進到機場大廳，又得忙著找行李，重新辦理登機。一直等到下午一點才上機坐回原來的座位，等待起飛。經過這一番折騰，原本不認識的乘客也開始相互寒暄，交換一些訊息，大家都祈禱不要再出什麼意外了。

所幸，一切平安，下午五點半班機順利降落。當落地的那一剎那，全體乘客不約而同爆出熱烈的掌聲。到家了，終於到家了！雖然一共花費掉三十二個小時，但是終於到家了。