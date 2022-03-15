山腳下的農夫市場，是我在居家避疫 時放風的好去處，它給我一種走逛小型田園的感覺。

說起農夫市場，浮現在腦海的畫面，大抵是一頂又一頂的遮陽棚，撐起一個又一個的小世界，兜售著價錢不算便宜、自家栽植的有機蔬果或手工藝品。

不，不是你想的那樣，這市場的前身原本是個賣花樹、賣菜苗、賣吊飾、名叫「阿姆斯壯」的花園，有一座可容二、三十輛車的停車場，入口兩側鐵欄杆，爬滿鮮綠片片繁花綻放的蔓藤，面對入口的房屋頂上，凸出一座梯形方塔，屋外陳列一排排架子。

貌似中東裔的老闆接手之後，摘下原來掛在塔屋上的招牌，換上「農夫市場」的店名，把舊有設備稍作改裝。說白了，除了僅有的一棟房子，剩下的就是一座具備擋風遮雨，四周簡單圍著木板的室外賣場。

入門處是莓果家族，草莓、藍莓、黑莓……，一盒又一盒，接著是堆積如山的橙、橘；左轉，芒果、西洋梨、杏子一字排開，接續到室外賣場的蘋果、香蕉、葡萄……；蔬菜 區更是不遑多讓，瓠瓜、苦瓜、南瓜、大小黃瓜、紅黃橙綠各色彩椒……，此外，還有許多我從沒見過也沒吃過的種類。

對我而言，農夫市場販賣著諸多驚奇。我在那裡買了仙人掌果實，綠皮或赭紅皮都有，籽特別多，果肉清甜。如果我勇於嘗試，每趟試一樣新奇，兩星期逛一次，那得走上經年累月。

農夫市場也販賣我的朝思暮想。有一次，我看見移民 之後不曾再品嘗的高山粗梨，那是我在台灣最愛的水果之一，果型特別大，拿起來特別沉，黃棕色外皮包覆脆甜粗糙的果肉。我很清楚它不是來自台灣，能買到已經讓我心滿意足。

我上農夫市場也為懷舊，在那兒，豇豆和絲瓜幾乎不缺席。

成長的過程，莊稼人收割時慣常吃食的湯泡飯，只要炒香油蔥酥、香菇絲和切段的豇豆，水滾以後加隔夜飯就可上桌。廚房裡常備著麵線，台灣絲瓜是不可或缺的主角，一道「絲瓜麵線」，湯、菜和主食全在一個大碗裡，加上烏醋，入口之後寒意盡退暖意上身。這兩道吃食接續了童年的味蕾。

進門右拐，那是一片露天園地，紅艷、雪白的仙客來恣意怒放，玫瑰花正是栽植期，綠油油的菜苗嫩綠得可以入口，還有各式各樣的缽盆，即使不買，圖個賞心悅目也值得。

存款追著物價跑的通膨時期，農夫市場價錢既便宜又沒有包裝後量多的煩惱，上門採買的人越來越多，但因貨色並非頂級，保鮮期不長，更適合即買即食或補貨周期短的人家。