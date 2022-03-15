前陣子雨雪剛剛過後，就見小鎮主路兩邊的田地間停著黃色的農用機車。當時不明所以，過幾天注意到整片田地被翻動鬆土，於是想到了節氣。

查了日曆，果然立春，這一天對應的農事便是鬆土翻地，準備撒播。立春的消息還透過商店裡的植物傳達來。那天去Costco 時，見到了那裡新來了植物。

它們是一盆盆柳科植物Willow Plant。盆中的一枝枝柳莖呈暗紅色，硬挺細高，兩邊交錯對生淡黃色、絨毛樣的花球。我稱它們是花，稱得有些心虛，因為它們與傳統意義上的花不同。那些形似女孩塗眼影用的海綿頭，顏色和組織如小鴨的絨毛，讓人感到一種平凡可愛的美麗。

認識這種柳科植物，是在去年早春時，春寒料峭，冰雪消融，經過漫長的寒冬，人們期盼是春的到來。「三月桃花開」、「早春三月」、「煙花三月下楊州」，因著這些詩詞佳句，我印象中的春天始於三月。於是一進入三月，我就開始注意身邊的草木，希望在哪裡發現第一縷春苗，第一朵春花，第一骨春蕾。

因為那閃過車窗的一抹淡黃色韻彩，它們就成了我接下來的追尋。隨後幾日，我陸續在主路邊的蘆葦叢邊和一片無人問津草場的盡頭見到它們，我還特別走進草場盡頭，去近觀那兩叢淡黃。它們的背後是片窪地，窪地中有水，尋著窪地向遠處望去，發現那水來自暗溪。地下水、暗河小溪比比皆是，是本地的一個特點，也是康河河谷地帶各鎮的特點。

雖然同為柳科植物，但這種開著長絨球花的柳科植物，在大自然中是以灌木的姿態存在的，樣子和我們熟知的垂柳完全不一樣。後經查閱，柳科家族成員眾多，那種垂柳英文叫Weeping Willow，這種叫黃花柳英文叫Goat Willow或Pussy Willow。柳族成員花期在溫帶區域始於二月，在寒帶區域會持續到六月。春天裡開花的柳樹族員包括垂柳、黑柳以及這種黃花柳。

將一根細柳條植於土中，它可以長成一棵繁茂的柳樹。因著柳枝頑強的生命力，柳樹成為一種象徵，告訴我們即使在惡劣的環境下，我們也可以面對挑戰，頑強地生存，所以柳樹寓意新生和蓬勃的生命力。

華人 屬美國社會裡的少數族裔，加之先天來自語言文化方面的障礙和差異，使我們融入美國社會的難度更大。也因此，我們更應具備柳樹精神，憑著堅毅頑強的品質，以今天的努力和積累，收穫明天的成功和幸福。