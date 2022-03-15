人在異鄉，總希望能藉著年節團聚一堂，在緬懷傳統中展望未來。然而，接二連三的病毒變種，各種聚會都在我沒空（Omicron）的威脅下被迫取消了。

辛丑年的歲末顯得格外淒冷，團圓仍是一個遙不可及的夢想，刻意打開窗簾，難得露臉的冬陽竟也戴上了口罩，只露出半截臉，瞬間消失得無影無蹤，院子裡的枯枝殘葉，像是打了敗仗的逃兵，躲在角落打寒顫。往常，總喜歡用雪萊的「西風頌」來安慰自己：冬天來了，春天也就不遠了，這會，還得加上一個巨大的問號。

隨著病毒起舞的，是駭人驚聞的搶劫、行竊，對不明物件、人物都產生了恐懼感。不經意地瞧見巷角出現了一部似曾相識的車身，正想轉身回屋，車子裡探出頭來，「媽，我回來了！放心，我已經通過檢測 。」

剎那間，一股暖流打通了任督二脈，女兒熟悉的聲音引出了一道熱淚，稀哩嘩啦地流了滿臉。只見她提著大大小小的行李進了門，手機上還得繼續雲端 會議，像一隻八爪魚般，運籌帷幄。「別忙，我訂了晚餐。」她堅持，「今夜破例，不洗碗，不做菜，開心地享受年夜飯。」

冰箱中等著翻牌的年菜：象徵年年有餘的全魚、步步高升的年糕、三陽開泰的開陽白菜，和如意吉祥的什錦菜一一被否決了。幾十年來的傳統就此打入冷宮，換上了濃郁的川湘餐點，藉著火紅的辣椒沾了一些年味兒。父女倆天南地北無所不聊，無所不抬槓，我插不上嘴，只好乘著時光列車悠悠倒敘。

女兒上高中時，外子在外州上班，每次回家還得經過她批准，父女倆似乎都沉迷在鬥智和拌嘴的樂趣中，最後好不容易談攏了才獲准回家。眼下，在這場無硝煙的戰場中，她卻在漫天病菌下從聖地牙哥駕車返來，行囊中取出一個大盒子，囊括了護膚品和按摩器，看來，這是一趟早就準備好了的行程，既沒有預警，也不曾請示，卻把兩老樂得團團轉。

曾經盼望女兒能在北加附近上大學。不料，第一次踏進UCLA校門，巧逢湯姆漢克斯在校園中拍戲，女兒迷戀上了南加的萬種風情，我們只好退而求其次，殷殷倚閭而望。畢業前夕，傳來簡訊：「找到事了，馬上得去深圳」，從此，像脫疆野馬般，漸行漸遠漸無聲，直到疫情 爆發，才將她又圈回了國。

算準了亞洲時間，打開視訊，她對鏡頭向台北的母親及弟弟拜年，接著入鏡的是香港的表姊，一句美式粵語「恭喜發財」激起陣陣掌聲。遠在浦東、伴著女兒長大的潘姨竟然也湊上來，頓時中港台各地方言此起彼落。前些年馳騁江湖，四海為家，一路上曾經打擾、拜訪過的親友盡邀在視頻中，剎那間，女兒成了親善大使，代我招待了所有的賓客。

這場南北一家親的除夕年夜大餐，隨著女兒的雲端飛船，在一陣喧鬧中走完了流程。子夜時分，彷佛聽見遠方傳來爆竹聲響，終於，跨進了虎年的門檻，屋子裡依舊洋溢著笑聲和祝福。春天，應該是不會太遠了！