自從學了一道酸甜油潤、清爽全俱的醃漬 紫包心菜後，開始注意起它的價格與賣相，發現了有趣的「同菜不同價」。

ABC三間超市都在同一地區，A超市行「裸賣」，每磅八十九分美元，紫包心菜長時間暴露在空氣中，表面難免有些枯葉與損傷，這無傷大雅，買回家後稍加修整便可妙手回春。

B超市將每顆紫包心菜裝進塑膠袋「保護賣」，售價提高十分美元；C超市則是裸賣加灑水並整齊排列賣，紫包心菜上水珠顆顆晶瑩剔透，身價水漲「菜」高，一點三九美元一磅，榮登三家之冠。

不知A超市的紫包心菜會不會自慚形穢，暗自傷心別人的性命是鑲金又包銀，為何我的命運坎坷不值錢？

「人要衣裝，佛要金裝」是商場常態，單舉中秋節為例，不難見花裡胡哨的月餅包裝盒。例如六個小月餅以塑膠袋個別包裝，再裝在質地厚重精美的古風梳妝台設計抽屜拉盒中，搏一個送禮大方大器體面，這包裝費當然是羊毛出在羊身上，我都不知道這是買月餅還是買盒子了？這包裝風也吹進蔬菜 界啦？

又想到一篇小故事大啟示「一根稻草的價值」，在大街上的一根稻草是垃圾，綁在白菜上就是白菜價，綁在大閘蟹上就是大閘蟹價。我疑惑的是，B超市的塑膠袋與C超市的水，拿它們與紫包心菜相比時，到底誰是稻草？誰沾誰光？

作為一名精打細算的消費者，我在ABC超市中唯A不買，也暗自希望A別效法起B與C，更大力祈禱，拜託物價別再漲漲漲啦！