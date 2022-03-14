日前東北狂風暴 雪來襲，連續十幾個小時風雪交加，好不容易等到雪霽天晴，年過花甲的先生穿戴好禦寒衣鞋，闊步鏟雪去也。他拍著胸膛宣示：「妳放心，目前雪還很蓬鬆，不需要動用到鏟雪機，我一個人就可以搞定！」看著他賣力鏟除積雪，我趕緊從冰箱拿出一長條豬肋排，清洗分割乾淨，開始烹煮他百吃不厭的「糖醋排骨」，才好慰勞他「自掃門前雪」的辛勞。

這道菜餚得自他姨父的真傳。為了確保在海外也能複製這經典美食 ，我當年出國前，特地跟著成長於江蘇的姨父，在眷村的狹窄廚房裡亦步亦趨，認真觀摩學習如何完成江浙口味的糖醋排骨。

首先得挑選瘦多肥少、四方塊狀的小排骨，洗淨擦乾後，起油鍋先爆香蔥薑蒜末，再加入排骨翻炒至略為焦黃。當聞到裊裊升起的辛香料和肉排煎香味時，就是添加醬料的關鍵時刻，不得遲疑。

姨父精簡調味的黃金法則是：倒入相同分量的料酒、醬油、糖和醋；快速與排骨拌炒均勻後，若偏乾則酌量加些清水，即可蓋鍋細火慢燉，燜煮至肉排軟爛。

起鍋前，再用中大火收乾醬汁，鍋裡呈現出油亮棕褐色的排骨浸潤在滑順濃稠的醬汁時，香氣四溢，大功就告成了。

姨父總說，最為齒頰留香的成品應該是：濃郁醇厚的甜酸醬香包裹著入口即化的排骨肉塊，滋味厚實卻不至於太鹹或油膩，久久存留在舌尖上，足以讓有口福的人眉開眼笑，暖心暖胃。

身懷此家傳手藝，闖蕩異鄉廚房多年，慶幸豬肉排骨隨處皆可買到，興起即可獻藝犒賞家人和親友，大宴小酌都是餐桌上的好味道。老美超市買的特長肋排，回家後切成單條式排骨；相對亞洲超市才找得到分割精美的方塊排骨，即可燜燒為傳統方形小肉骨。無論哪一種食材，勻稱滑潤的糖醋味道則是必須的。

咱家先生享用多年從不嫌膩，自不在話下。吃慣熱狗漢堡的老外朋友或在此地長大的小輩們，顯然也頗「識貨」，只要品嘗過後，似乎也難以抗拒濃油赤醬的誘惑。夾起滑嫩柔軟的肉角，淋一勻酸甜香醇的醬汁在米飯或細麵上，來客們也會吃個碗底朝天，意猶未盡。

即使料理過千百回，每當我站在爐台前動鍋弄鏟、加糖添醋，廚房裡瀰漫著排骨融合醬料的香氣時，腦海總會閃過身材高壯的姨父微彎著腰桿、專注煎炒的身影；他經年累月揮汗如雨做出一盤盤色香味俱全的佳餚，任何家常主食或年節大菜都是難以取代的餐點。我或許無法複製姨父調理的原味，但無論落腳在異鄉哪個角落，這盤家鄉味始終載滿了豐盛溫暖的恩情，和至親傳承的雋永滋味。

近年來念及日漸「嬌貴難伺候」的腸胃，盡量嘗試以養生清簡的方式烹調。當燉煮糖醋排骨時，除了撇清多餘的油脂，我會特意加入大量的蔥薑蒜及洋蔥末，調入必用的醬油酒糖醋後，也會拌炒些切碎的番茄、西洋芹、紅蘿蔔、蘋果 或水梨。如此加加減減，各種蔬果的清甜倒也更加調和豐富了排骨的鮮香，相得益彰且饒有多元食材的趣味。

此時先生已清理好了冰雪，進得屋裡，邊脫雪衣邊嚷嚷：「哇！我聞到糖醋排骨的味道，太好了，趕快開動。」