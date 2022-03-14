商店裡有賣鳥食、鳥食盒，還有小鳥屋，是給愛鳥的人備的；商店裡還有賣泥塑貓頭鷹，是為不愛鳥的人用來嚇唬鳥的。我的前屋主曾經在前院後院都立著這樣的貓頭鷹，後來我們把牠們收起來了。

隔壁鄰居家另一側院牆外有一條民用輸電線，一到早上，鳥兒們便聚集到高高的電線上，嘰嘰喳喳，咕咕咕咕地像是開晨會。鄰居通常早上會給鳥們撒幾把鳥食，因此常常看到鳥們呼呼啦啦地從他家後院飛到電線上，一會兒又飛進院子。

起初偶爾有些鳥也會來我家後院找吃的。冬天來了，鳥們覓食不易，於是在中午時分在後院撒一些鳥食，還放一桶水。來院子裡吃午飯的鳥逐漸多起來，通常幾十隻，多的時候上百隻，而且天天來。

儘管鳥們專心地吃喝，卻非常地警覺，有點風吹草動，立馬齊刷刷「轟」地飛走，飛到院牆上，飛到樹枝上，待牠們覺得警報解除，又一隻隻從四面八方飛回來接著吃。

後來，有些鳥不再一驚一乍的，當其他鳥被驚嚇得飛走的時候，牠們只是暫停啄食，一動不動好幾秒，那樣子好像按了暫停鍵，時空彷彿凝固了一般，然後又接著吃，世界又照樣運行。再後來，一些鳥吃飽喝足了，不再飛走，乾脆臥在草地上曬太陽，或整理羽毛，或閉目養神，很是愜意。

有時候在院子裡直忙到鳥們的飯點，牠們會齊撲撲飛到院牆上，或是左鄰右舍的屋頂，或周圍的樹枝上，那架勢就是只等著我離開，牠們好下來吃東西了。看那著急的樣子，大概是餓得不行了，於是趕緊停下手裡的事情，在院子邊上休息。牠們顧不上我就在旁邊，照樣是呼啦呼啦，一驚一乍，飛進飛出，邊吃邊喝，不過這倒讓我可以近距離欣賞鴿子們舒展優美的飛行滑翔落地的姿態。

最喜歡的事莫過於撒鳥食了。中午時分，端著一盒鳥食，抓一把撒到草坪上，再抓一把撒到遠一點的草坪裡，越撒越歡，越撒越忘我，手臂常常畫出弧線，鳥食從手心裡拋向空中，在陽光下如一粒粒花瓣，散到地上。一束束花瓣雨如一瓣瓣心花飛向空中，那是一次次綻放的歡樂。

有時候會把掛在樹上的鳥食盒裡面裝滿，小麻雀們站在盒底出食口外的邊緣上剛剛好，一群小麻雀你吃幾口我吃幾口，你來我往，盒子一晃一晃地掉下不少；鴿子體型大了些，站不上去，只好一群一群地守在盒子下面的地上，啄食麻雀晃下來的穀粒。

蜂鳥也常常光顧院子，不過牠們不吃穀粒，只吮花蜜。小巧的身體撲閃著翅膀這裡嗅嗅，那裡聞聞，長長的鳥喙或是吸到花蕊裡，或是捕捉空氣中散布的花蜜。小小的身體飛行速度如閃電，眨眼間飛來了，轉瞬間又飛遠了，前一刻還在樹梢，轉眼間已在草坪上。

太愛精靈的小蜂鳥，就在另一棵樹上掛了一個餵蜂鳥的瓶子。蜂鳥們常常到瓶子前吮吸，吸幾下，退後歇一會兒，又吸了幾下，又歇一會兒，喝足後眨眼間就飛走了。

除了蜂鳥來喝蜜汁液，有一種比麻雀還小一點的鵲鳥也被吸引來，雖然牠們沒有蜂鳥的長嘴喙，但是很會想辦法。蜂鳥瓶下部是比瓶身寬的圓拱型，上面有四個網狀出水口，剛剛夠小蜂鳥的嘴喙伸進去。小鵲鳥站在瓶子圓拱型底部的外緣，晃動瓶子，裡面的漿液就流出供牠們喝了。

愛鳥的自由、愛鳥的平和，餵食鳥們也變成生活的一部分，帶給我無盡的樂趣。