圖╱龔剴

多年前，鄰居送來一袋綠色植物，根的部分不見一點泥巴，只有少數幾根鬍鬚，葉子很硬長，劍型兩邊附有小針刺，很像台灣農村的鳳梨，但細小得多，乾巴巴一點也不吸引人，鄰居稱可種在室內或室外，花朵很小但很漂亮。我的花園已經有各式各樣的開花植物，也沒見過這種奇怪的植物。友人說可以從根部再掰開，多分成很多株種在盆子，等到開花時搬進室內仔細欣賞。

一段時光之後，沒有對這些植物多加注意，乾巴巴的葉子變得稍微綠意盎然，只是沒枯萎而已；又過了一段時間，發現到一串從未見過的奇怪小花，尺寸只有一吋長，五片細小綠色呈喇叭花狀，開口向地面，綠色花瓣兩側還有檸檬藍色裙緣，長長花蕊卻是乳黃色。我用手機 照下它們的倩影，從Google 找到它的名字：皇后的眼淚（Queen Tears），多麼溫柔可愛的名字。

資料說它們原產地為南美洲，高度最多僅有一呎左右，沒有主幹不能往上生長，可以成為一叢叢大片的野生植物，劍狀葉片生長有多高，就是整株植物的高度。在植物的中央有一個呈現朝向天空方向的開口，如細長的香檳酒杯，可以盛水而不漏出，因而另一個名稱為水塔花。

中文還有個名稱為「垂花鳳梨」，形容這種植物不但細長的葉會下垂，花朵也會下垂。成熟的花朵為五瓣，開口向地面方向，每一瓣的尖端卻彎向天空方向，好像跳舞女郎穿的蓬蓬裙，鮮艷黃色花蕊往下伸出。下垂的花朵宛如低頭不語的皇后，花朵中蘊藏的蜜液如淚水般滴落，西方人因此給它一個華麗又讓人感傷的名字「皇后的眼淚」。

因為這種植物是往四面八方橫向生長，容易產生側芽，也就是說可以做分根繁殖，將側芽切離主體送給好朋友分享，所以另一個名稱為「友誼植物」。如果從側芽開始栽種，大概兩、三年後就可以開花，之後每年春天都能欣賞到美麗的花朵，只是花期很短，最好一盆種很多棵。當然母株也會自動分根，過兩年就會繁殖成一大叢了，一株花謝了另一株會再開。

這兩年因為新冠病毒流行，沒有機會外出，我全部精力都放在花園、果樹及菜圃上。去年底特地又分了這個「皇后的眼淚」到多個花盆裡，以便送給好友欣賞。

一月份，雨天接連到來，看到葉叢中陸續抽出如簽名筆粗細的桃紅色花軸往天空衝出，我知道這盆快要開花了。好友韓女士愛花如痴，是內人的學妹，送一盆給她必定是個好主意。「皇后的眼淚」這名字她沒聽過更沒見過，告訴她把花盆放在客廳可以整天盯著看，每天照一張相片來，再打電話跟內人討論花況。

先是桃紅色的花軸繼續一直往上長，等到花軸尖端到達整株植物的最高部位，開始分裂為三瓣，再過兩天長出細莖，附有一長串小花苞，因為重量關係，細莖及全部花苞向下彎曲呈九十度下垂。再過兩天，五朵小花分散後，黃色花蕊繼績往下增長……。韓女士一直說謝謝，稱這真是一個奇妙又漂亮的盆景，使得沉悶的疫情 期間，增加一些意外的情趣。