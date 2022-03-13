一九六四年至一九六九年是家家有子洛杉磯年代，港台留學生 雲集洛市，寫下一段段多彩類似的城南舊事。因LA中餐館多，留學生視洛城為熱鬧揚州，蜂擁而至，我也恭逢其會。

洛城僅有數家北方餐館分布在好萊塢 及郊外，其中一家較大的是上海樓，客人多是好萊塢明星，絡繹不絕，其中一對常客金像獎夫婦Paul賢伉儷，他以演出撞球比賽而得獎，曾到港台隨片登場，大受歡迎，他對我們這些留學生特有好感，慢慢也變成老朋友。

有一日早晨，正準備出門上班，老婆身抱孩子板著臉孔說，明天要交八十元房租，我也板著臉孔點了點頭就走。望著茫茫人海，我去哪裡找八十元？中樂透還是搶銀行？如連續兩個月不交房租，房東 可把我們掃地出門，窮途末路僅呎尺之遙。

當天下毛毛雨，是餐館生意兵家大忌，到八點快要打烊了，口袋才有不到三十元資產，坐困圍城，愁眉不展。突然間帶位小姐高喊：「Harry，你的客人來了。」我像騰雲駕霧般飄過去迎接，原來Paul夫妻和兩個孩子大駕光臨，我大力逢迎，把他們伺候得眉開眼笑，酒醉飯飽，齒頰留香。

但是一算帳單才不到八十元，再怎麼手闊，也給不到五十元小費。狗急會跳牆，人急會跳太平洋，我忽然想起Paul夫人的生日就是昨天，很可惜差了一天。靈機一動，胸有成竹站起來，把幸運餅放在小盤，點上一根蠟燭，生日歌照唱，Paul一看大叫一聲：「Ｈarry，你瘋了，我太太昨天生日！」我說昨天對中國人是壽日，今天是暖壽日，他無奈地說，那就好好為她唱吧。

我正準備高聲再唱一遍，夫人看一下表突然叫停，再對她先生說：「Harry有老婆孩子，現在都九點多了，還不放人回家。」再轉頭對我說：「今晚你的服務很好，我很感動，這錢給你，趕快回家，見你的家人，我愛他們。」我的天！她這三張二十元小費簡直重如泰山，但更重的是壓在我心裡夫人誠心的關懷，我好想立刻和家人分享這分誠心，可見愛在哪裡，家就在哪裡。

說起夫人伍德華，鼎鼎大名，以三面夏娃獲得金像獎女主角，比她先生早很多年，看此劇時我才念初三，真是人生如夢。

我沒有馬上下班，而是留在停車場，好好送他們一程，果然是巨型林肯房車。我替他們開車門，再深深一鞠躬，說聲晚安，端茶送客，然後我自己另外乘一輛更大房車─公共汽車回家。老婆早在樓上窗口等我，見我輕快步伐走上來，知大事諧矣，一開門就說：「我已放好水，去洗澡吧。」這一澡是洗得心曠神怡，洗完倒頭就睡。

隔天早上房東來收房租，她去後，我躺回床上，突然很想哭，受人之惠，滴水之恩，泉湧以報。四十年後我對Paul夫婦還是有一樣感恩情懷，不論他們現在在哪裡，請受我朝天一拜！