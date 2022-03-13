加州 陽光燦爛，氣候溫和，花草樹木生長得天獨厚，一年四季鮮花常開，像是個大花園；無論是庭院、路邊、公園、野外，常常不經意間一叢鮮花映入眼簾。有幸可以隨時隨地賞花，總是令人心情愉快，感恩生活的額外善待。

我開始在美國的第一份全職工作時，有個菲律賓同事叫艾米，她家有一個花園，種滿各種各樣的花卉綠植，大家都誇她的「綠手指」把花草照顧得生機勃勃。她也非常享受自己的花園，不僅常常分享她養花的經驗，還會送花給同事。

記得那年的聖誕節 ，她送給我的禮物就是一盆蝴蝶蘭，我受寵若驚，問她應該怎麼照顧蘭花？她輕鬆地說：「很簡單，你每個星期充分澆一次水就可以了，平時不用管。」於是我高高興興把這份美麗的聖誕禮物帶回家，按照她的指點，憐香惜花，好不珍惜。看來每年聖誕節送禮物，除了巧克力，鮮花也是一個不錯的主意。

後來過了沒多久，我被派到一個比較艱苦的崗位工作，有時候會面對一些嚴重的情況。有一個星期五的早上，我正在電腦前工作，接到電話讓我到前面取鮮花。「誰的鮮花？」我問。「你的呀！」我以為又是艾米送花為我加油嗎？還搞得這麼神秘，也沒在意。

一直到下午才抽空到前面看我的鮮花。不看則已，一看眼前一亮，心裡也跟著亮了起來：一個棗紅色的花瓶裡，各種各樣盛開的鮮花絢爛多姿，爭奇鬥艷，世界一下子變得美麗炫目，心裡的喜悅也像花兒一樣綻放開來。

看看花裡的卡片，竟然不是艾米，而是之前的老闆感謝我工作的付出。我有些意外，不知道該怎麼理解以這樣的方式肯定我，好像升職加薪更順理成章吧？不禁暗笑自己不能超凡脫俗。

下班後，我捧著鮮花坐地鐵 回家，忙了一天工作後身心疲憊，一路上默默地看著花兒在面前輕輕地搖曳著，好像在說：「Cheer up！」在鮮花的撫慰下，我無論如何也無法抱怨工作的不易，何況人人都在自己的生活裡忙得停不住，誰還有時間和心情聽抱怨？有鮮花相伴心情自然明亮多了，尤其是與這世間默然相對時，不妨聽聽花語。

這一份工作做了兩年，終於要離開了，艾米專門來和我道別。自此一別，各自在自己的生活軌道上運行，不知道日後是否還會再見？她又送了我一盆蝴蝶蘭，以花相贈，從此見花如晤。