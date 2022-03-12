清晨出門散步，看到巷口的鄰居老頭正捧著一條吐司麵包，一片一片地餵養著站在他面前的一隻母鹿。我覺得新鮮，趨前觀看，鄰居老頭說，他每早遛狗，這隻母鹿看到他後，便會走到他家前院等候他的餵食。我好奇地問他，怎麼知道是同一隻鹿？鄰居老頭指著鹿鼻說，牠臉中間有一條白色的條斑，很明顯，其他的鹿兒沒有。我伸長脖子仔細瞧瞧，果然，牠的確有特徵。

我興奮地告訴女兒這個故事，結果被女兒罵了一頓。女兒說她看過一篇報導，說很多鹿群都帶有新冠病毒，看到鹿兒走避都來不及，我居然還湊著臉去看個究竟。

家居的村子，樹木林立，人鹿和平共處多年，鹿兒也不怕人，經常看到五、六隻鹿群從東家的後院散步到西家的前院，或是老少一家穿街走巷地逛大街。有次傍晚時分，我散步至家附近小學的操場，偌大的草地上至少有二、三十隻鹿在那低頭吃草，抬眼望望四周，打籃球的、遛狗的、跑步的、騎腳踏車的，各司其職，人鹿互相尊重、互不侵犯。

話說多年前，某夜參加宴會，回到家時已經深夜一點多了。車剛開上車道，居然看到一群鹿睡臥在我家前院的草地上，我快速地數了數，竟然有十一隻之多。因為車前的照明燈打攪了牠們的睡眠，個個抬頭望著車燈，卻沒有一隻逃跑，牠們目送我們把車開進車庫內，然後繼續睡覺。第二天早上，我去草地上一看，一堆堆的鹿糞散落四處，氣得我大罵鹿兒沒良心，吃飽喝足竟然留下一堆屎送我。

某年夏天，老公嫌後院的樹木長得過於茂盛，於是他用刀子割鋸下來很多枝幹，老公說葉子太多太厚重，暫留在後院，等樹葉亁枯後再拖出去丟掉。沒想到大約五分鐘後，七、八隻大大小小的鹿兒們像聞香隊似地踏步而來，個個低頭專心啃咬樹葉，不一會兒功夫，只剩下空枝在地，樹葉都被吃光光，倒也省掉我不少事。

某日我要開車出門，竟然看到一隻母鹿就站在我的車門前面，圓圓的大眼睛，一動不動地盯著我看，毫無移動的跡象，無奈之下，我只好輕聲地對鹿兒說：親愛的鹿朋友，麻煩你蓮步輕移，你擋住了我的車門啦！