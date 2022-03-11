二○○九年九月一個晚上，正準備好第二天中文學校上課的教材，忽然聽到額頭右上方，三聲劈劈啪啪輕輕的聲音，正覺得納悶，接著頭頂劇烈疼痛。

當時老公在台灣，和我同住的妹妹不在家，我抱著頭不知所措時，馬上想到跟佛菩薩祈求，希望今晚不要跑急診，因為明天不容易找到代課老師。沒想到頭痛很快消失了，正好小妹也回來，我告訴她剛剛頭好痛喔，她好意給我吃了止痛藥，但是不到一分鐘，可能腦壓增高，馬上吐了，吐完又好了，頭也不疼了，於是就放心睡覺。

一夜好眠，第二天開心地為學生上課一個早上，回到家，倒頭睡了一整個下午。醒來後，妹妹不放心，要我打電話問在休士頓當小兒科醫生的女兒。女兒小心詢問我很多問題，才放心地說看來不是腦中風 ，但還是到醫院照個腦部片子才能查出真正原因。

因為不再痛了，我就沒有立即打電話給家庭醫師，拖了幾天，女兒很急，請妹妹一定要帶我去照片子。家庭醫師說一定要到急診處，他們才會馬上幫我照。本來以為照完就可以回家，醫師看了片子，緊張地說別回家，馬上住進加護病房，因為片中看到出血的痕跡。

當晚除照了更多不同角度的片子外，還來了各科醫生問診，他們有的問了很多簡單問題，有的跟我握握手，我就很用力回握，加上每半小時機器自動量血壓及溫度，一切正常，查不出原因，第二天就讓我出院。重新排三個月後，再作腦部顯影。

當天沒有打麻醉，用一根管子由右腹部插入往上至腦部，放大看後，查出是動脈和靜脈交接的微血管不正常彎曲破裂，幸運的是噴出的血把傷口蓋住了，人體自我修復能力，另外又長出一條微血管，所以可以正常運作，但是需要開刀把那條破裂的微血管拿出來，才不會再出血。

想到要腦部開刀，很害怕，女兒幫我找了一位腦血管專科的名醫，另一位是腦瘤醫生，為了慎重，分別和兩位醫生約談，聽聽他們的意見。女兒建議我只要問三個問題，就可以決定用哪個醫生了，果然不錯。

第一個問題是有沒有開過這類型的刀？第二個問題是怎麼開？第三個問題是手術 時間？第一位南加大 腦血管醫生回答得很有把握：當然開過了，只要把腦右上方頭髮剃五公分長即可，時間大約三小時可以完成。另位腦瘤醫生則說：跟開腦瘤一樣，把整個頭髮剃光，打開頭蓋骨，約五小時可以完成。馬上決定用有經驗的南加大腦血管醫生。

二○一○年五月二十五日，是我難忘的開腦日。當老公聽到醫生告訴他開刀後有可能的風險，一直不敢簽名，我反而很輕鬆地說：「安啦，把一切交給醫生，你只要幫我念佛祈求菩薩保佑一切平安順利即可！」接著我就被麻醉，沒有知覺，三小時後等我醒來，手術已經順利完成了。

腦手術後徹底改變我的人生觀，最明顯的是個性變得開朗、外向，很喜歡說笑話，反應敏捷，更喜歡分享愛心。最大的發現是我有那麼多愛我、關心我的家人、親朋好友、學生及家長……。