也許是中國人太保守，傳統禮教的束縛，人與人之間總是發乎情，止乎禮，多少父母孩子的愛、男女情人間的愛、朋友閨密之間的愛，大都是點到為止，好像是心照不宣，不講出來也會知道。

反觀老外的作風大膽，平時就甜心、蜜糖、達令掛在嘴邊，摟肩、擁抱、親臉、接吻都不當一回事。雖然在電影 電視中早就傳播教育已久，一旦進入在美國社交環境，中國人的口拙和行為不自然，仍然都是顯而易見的。

一次中國友人聚會在餐廳，主菜尚未上的閒聊時間，鄰桌卻已散席，只見一位面貌姣好的白人女士，緩步走到我對面的華裔 女士身邊，輕聲說：「妳是我所見到最美的女人。」華裔女士先是一愣後，禮貌性地回答：「謝謝。」在大家摸不清狀況下，那位女士已悄然離去。

朋友家宴來賓都是半生不熟的關係，入席時間大家魚貫進入餐廳，我一向喜歡敬陪末座，走在最後。只聽到前面的女士對另位女士說道：「妳是張太太吧？妳的嘴唇真美。」另位女士立刻回應：「李大姐，妳才真美，我一直都在注視著妳呢。」不知趣的我說道：「兩位大美人，請入席吧，秀色雖可餐，但我真餓了。」

市區新餐廳開張，老闆是大廚，老闆娘負責前台，菜式服務都不錯，酒醉飯飽之餘，就對老闆娘說：「妳們的帳房小姐很漂亮。」她聽完立刻變臉說：「那是我兒媳婦！」我鎮定平穩地說：「妳的兒媳婦很漂亮，將來的孫子也會漂亮。」她立刻春風得意地笑說：「謝謝你的誇獎，添點茶？」

在朋友妻子的喪禮，沒有長輩也沒有宗教儀式，只有一位歌手唱著優美感性的歌曲，親友們靜坐哀悼，不時有人前向遺體致敬。一位白人女士站立許久，聽說是鄰居太太，平日兩人相處頗為友善，久站大家並不以為意。她結束回座前，忽然彎身親吻了她額頭一下，我當時被這舉動震撼到，久久不能自已。對好友離世的不捨，這豈不是最好表達的方式。

一次歐洲旅遊，一部大巴載了各國人士，因為語言相通，與四位女士走得比較近。她們是印尼華僑，一路相互扶持，互通有無地過了七天，由於天氣不錯，風景怡人，玩得很開心。

不知不覺就到了「哥本哈根」終點站，我先到不同的酒店，下車匆忙不及道別，卻聽到一聲「帥哥，再見。」我有自知之明，知道那是當下俗成約定的辭彙，不能當真，很自然也通俗地回答「美女，保重！」瀟灑地揮揮手，才想到連微信 都沒留。

望著大巴車的離開，感覺到被讚美是很愉悅的，但被懷念豈不是更美。