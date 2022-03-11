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陰陽界

劉家宜

旅遊期間八天沒有上網，那天第一次在網上的查經班與朋友相見，大家一陣寒暄後，開始與主講者切入正題：各人將自己的難處提出，希望群體為之代禱。

一位中國出來的留學生麗麗焦慮地表示，她前幾天用同事送給她的核酸檢測試紙，檢測出自己是陽性反應，這下子對她是一個重大打擊，她必須待在家裡不能上班好一段時間，要直等到下次測試為陰性反應才行。我們大家勸她沒什麼好擔憂的，因為她既然呈陽性反應，表示病毒已經入侵了她，身體已經產生了抗體，也是正面積極的想法。

可是她哭喪著臉說，她擔心的不是陰、陽反應的問題，而是這麼多天不能去上班，老闆會炒她魷魚，另聘他人取代。於是我們又再安慰她說：「別怕！政府有明文規定，疫情期間不可以染疫為由解雇員工，否則可以告他的。」怎知她說出了憂慮的實情：原來她是沒有居留證的非法移民，所以她沒有工作的保障，雇主隨時可用以生意利益為由炒她魷魚，所以她憂心忡忡地希望大家為她代禱。

一個可惡的病毒攪亂了世界秩序，想到我們要去船遊之前，為了疫情期間的出遊，所受經年累月的煎熬、折磨，而舉棋難定，最主要是誰也無法預知自己檢測出來的結果是「陰」或「陽」？這是牽一髮而動全身，影響整個團體大局的結果。現在我們任務圓滿達成，安全返回，再也不用提心吊膽受煎熬了。

上個禮拜，我們有個單身俱樂部的餐敘，大家早就訂好了人數和餐館，在家關了許久的我們要藉此見面大快朵頤，給大家的禮物也都準備好了。忽然接到安娜的電話，她告訴我，她還沒有打第三劑的加強針。這可叫我很為難，因為我們大家都已經打了第三針，現在知道打完三針的人，還有可能染上Omicron，她未打，不是會讓人人緊張嗎？可是礙於情面，我又不好阻止她參加。

與會那天，我刻意安排她和她先生坐在角落，我們其餘的人坐在一張鄰近的圓桌上。進餐的時候，我們採用自助餐的方式：每一盤菜上來，我們都舀在自己盤裡，最後才傳遞給他們，如此才可讓大家吃個安心飯。

現在一般的人都過度緊張，想想看他們只是未打第三針，又不是驗出陽性，就已如此被人排斥、歧視，如若她被驗出陽性的話，大家一定會退避三舍，楚河漢界涇渭分明。我們這個世界，曾幾何時變為被陰陽左右、支配的世界？

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