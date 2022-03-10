近二十年來，我和老伴先後赴美探親六次，算起來在兒子家足足住了兩年時間，每周一次跟兒子或兒媳去超市購買米、麵、魚、肉、蛋、奶及果蔬等食物，以及其他日用品，已成為居家生活日程中的首要項目。超市的貨物雖然極為豐富，但總感到裡面空氣不夠通透，且有些吃食之物不夠新鮮；家鄉的集市雖然較為原始，但是在光天化日之下交易，貨物可以挑揀，物價可以討還，當然最優越的還是食物新鮮。

有一天我心血來潮，忽然向兒子提出了一個問題：「美國華人 這麼多，到底有沒有類似中國的集市？」他說：「有啊，咱家附近每逢星期天就有個農夫市場。」我說：「那星期天你帶我們去趕個洋集，開開眼界，看看人家都是賣些什麼東西。」

三天後是星期日，兒子開車帶我們到不遠處的農夫市場。在一片寬廣的平地上，由許多汽車 前的攤位擺出了東西、南北兩條臨時的街道。來到集市上的人三三兩兩，比較冷清，沒有中國大集上摩肩接踵的擁擠和沸沸揚揚的噪聲。現蒸熱賣食物的攤點較多，大都是蒸、炸、煎、烤的東西；其次是賣些大、小西紅柿、彩椒、南瓜、蘿蔔、蘋果等果蔬的攤位。攤位上的貨物大都是自產的，雖比超市的新鮮些，但一點也不便宜。

其他攤位上多為賣牛奶 、奶製品以及各種雜物的，光賣肥皂的就有好幾家。他們有一種用絲瓜穰灌入肥皂原料，凝固後製成的絲瓜穰肥皂，很有創造性。聯想起我們家的絲瓜穰，只是用來刷刷碗，就扔掉了，豈不是很可惜呀！我讓兒子買上兩條帶回家去洗衣服，特別是洗澡用，搓洗一體化，方便極了。這雖然是一件小事，但我不得不佩服美國人的創意思維和能力。

又一個星期六下午，兒子問我：「老爸，您上個星期天去農夫市場，只買了兩條絲瓜穰肥皂。明天還去嗎？」我說：「明天不想去了，冷冷清清，沒有多大吸引力。」兒子說：「明天咱去個遠處賣舊貨的跳蚤市場，那裡人多、熱鬧。」我一聽立即興奮起來，應聲答道：「去！」

次日一早出發，趕到那裡已近十點了，兒子買上我們三個人的門票，走了進去。進門一看，哇！好大的地攤市場啊！偌大的場地上，地攤一個挨著一個，清一色的二手貨，品種繁多，日用百貨、服裝鞋帽、兒童玩具……，應有盡有，各種貨物大都成色頗佳。

我們跟著前面的人，一個不落地走近每個地攤，看到想買的東西就駐足看一下，沒有想買的東西，就走馬觀花看熱鬧。走著走著，在一個地攤上，我看到一條電動鯉魚，形象逼真，正搖頭擺尾唱著歌曲轉圈呢！我感到很新奇，便讓兒子付款買了下來。

攤主給我包裝時，用的是原來的盒子。他說，玩這個玩具的兒子已長成大人了。聞聽此話，我很驚訝，不僅十多年前買的玩具成色還在八成以上，連包裝盒都還很新，真不可思議啊！若在我們老家，買東西的包裝物，接著就隨時扔掉，或當廢品賣了，哪能存放十幾年，我看到這個市場上賣出的東西，大都帶著原始包裝物，絕非僅我一例。

我想把這個新穎的玩具帶回國後送給孫子，他一定非常喜歡。