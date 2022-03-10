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肉餅

春之阡陌

媽知道我愛吃肉餅，每次回家時都會張羅著給我烙肉餅吃，或者是在媽給爸爸烙肉餅時，就給我打電話叫我回家吃。

在我的想像裡，媽媽烙的肉餅應該是從老家帶來的一個傳承。我父輩的老家在北京城的東邊兒，第一次聽說「京東肉餅」時，還以為就是媽烙的那種肉餅，一吃才知道不是。市上偶爾見到的那種肉餅，在我看來就是全肉餡的大盒子，跟媽烙的肉餅完全不同。

媽烙的肉餅是裡面帶層的那種豬肉大蔥餡兒的，烙好以後，皮是發黃的帶「嘎吱」，剛出鍋時滋滋地泛著油的光澤，咬在嘴裡酥軟可口，滿嘴溢香。揭開皮裡邊兒，鬆軟的一層層餅瓤，是多層的蔥和肉。因為是外酥裡嫩，吃的時候最好趁熱，並且要用手把餅捏好，不然的話，因為鬆軟，皮跟瓤會容易脫離開來。

為讓我們吃得圓滿，媽每次還要剝幾瓣蒜，熬一點稀稀的小米或棒子麵粥來搭配。媽烙餅的時候，我經常會守在一邊盯著看，細看每一個步驟：先把活得很柔軟的麵團擀成片，然後在上面薄薄抹一層油，之後把拌好的餡勻實地鋪在上面，最後捲起來捏緊兩邊，用擀麵杖擀一下，再用手按一按就能下鍋烙了。

肉餅一般是做成圓形或者橢圓形，稍微大一點，吃的時候再把它切成小四方塊兒。媽一邊做，還會一邊告訴我每一個步驟的要領，為的是哪天我想吃的時候沒在媽跟前，也能自己烙著吃。

媽有時候嫌餅鐺不好使，就會用高壓鍋烙，說高壓鍋也能烙得挺好，但高壓鍋比較深，有時候用手翻餅時會燙著胳膊。媽本就是那種非常堅強的人，一點小傷小痛從來不在乎，要是看出我很在意的樣子，媽就會笑著嗔怪我：「不礙得呀，瞧你那邪乎大事的！」

每次坐在飯桌旁吃肉餅的時候，我都會叨叨一番說媽烙的肉餅這麼好吃，將來開個特色肉餅店，肯定賺錢之類的話，並接著就開始各種推演論證。每次說到這，媽就笑我：「行啦行啦，都說一輩子啦，也沒見著你那個餅店的影兒。」於是我就笑著打住了，等待著下次吃肉餅時再說一遍，然後聽媽說同樣的話。

從那個夏天開始，我再也吃不到媽烙的肉餅了……。

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