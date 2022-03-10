經過兩年的疫情 閉關，今年終於有朋友傳來除夕夜派對邀請，附有一但書：請出示赴宴三天前及當天檢測 報告，看來是比照出國登機標準。小心駛得萬年船，經過了一個月前的驚魂，我是百分之百贊成朋友的邀宴條款。

那天晨起，我斜坐在床上拿起iPad瀏覽一下新聞，期待著兒子在腋下夾著八個月大孫女，像小飛俠似地飛到我們床上。我總是迫不及待摟她入懷，吻著她白裡透紅笑咪咪的臉頰，這是我們祖孫在九點保母來上班前的親密時刻。

快九點了，孫女還沒出現，我拿起手機想打給兒子，手機上有一條媳婦的信息：「我剛剛測試確診，請暫時不要出房門。」再看一遍，心裡有天天經歷敵機轟炸，終於炸到我們家的感覺。接著兒子電話進來：「我正在消毒全家，莉思會待在樓下書房十四天，書房旁的衛浴其他人不要使用。你們出臥室時請戴KN95口罩 。」兒子頓時成了防疫指揮官，拿出一堆新冠病毒測試劑在大家鼻子中迅速旋轉，看到家中其他人測試結果呈現出一條陰性紅條時，方才如釋重負。

接下來該怎麼辦？大孫子不能去上學，小孫女保母不能來，我們兩老就算是在家一直戴著口罩，也難保安全。去住旅館？外州的女兒頭一個反對，兒子一家只有在兩天前去過動物園，是在室外又全程戴著口罩都會中鏢，旅館中央空調加上出入旅客不需檢測，太過於冒險。

這時摯友小白剛好來電，聞訊竭力邀請我們去她家避難。他們家占地五畝，樓上樓下有分別出口，樓下有獨立冰箱、水槽、廚具，看樣子也只能走這步棋了。朋友如此慷慨仗義，可千萬不能加害於人，所以約法三章，借住時期王不見王，自攜枕被，分炊分食。於是這般展開了我們的逃疫生涯。

媳婦這邊，喉嚨痛頭痛之外，加上鼻塞三天，醫生囑咐若無大礙，沒有發燒不必去醫院；因尚在餵奶，藥物最好少吃，多喝水，吃鋅片、維他命C及D3。兒子請假在家一打二，天天測試，做飯煮菜送到書房門外，我們兩老經過醫生忠告的隔離五天之後，也不時買些飯菜水果放在家門口，有點類似探監的感覺。

媳婦在第五天告知已經沒有不適症狀，但是到了第七天才送來一條淺紅色的測試圖片，「太淺了，」她寫到，「我要等那一條成為深紅色，才能夠真正確認陰性。」

這位生化博士，我們家最有醫藥常識、最小心的媳婦，在第九天深紅色一條線出現之後，又在書房關上了五天，坐滿坐實十四天才真正出關。她在五坪大的空間打著地鋪，照常上班，照常擠奶放凍箱，受著生病的煎熬，擔心公婆先生兒女不要因她而被傳染，十四天後，終於像土撥鼠似地探頭而出。

過去兩年多，報章雜誌上鋪天蓋地的新冠疫情報導，除了小心翼翼戴口罩、勤洗手、打疫苗，替染疫患者及蒼生祈禱，總是慶幸自己還好是局外人。沒想到從局外人到局內人，僅有一步之遙，那分戒慎恐懼胡思亂想，真如驚弓之鳥難安。

要過年了，倒走垃圾桶內，全家六口的一堆居家測試紙盒，及大大小小用過的口罩，希望也倒掉了大家心中對疫情的陰霾。婉拒了朋友家的派對，在家圍爐過個平安年吧。望向窗外彩雲間，感恩輕舟已過萬重山。