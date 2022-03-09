還沉浸在農曆新年的歡愉當中，晚上看新聞，竟然看到美國不少傳統非裔 大學及學院（Historical Black Colleges）收到炸彈恐嚇。這些學校不敢大意，紛紛停課，請警察 來校調查，美國聯邦調查局（FBI）也宣布介入。更諷刺的是，二月是美國非裔歷史紀念月，由聯邦政府帶頭，慶祝非裔對美國文化及社會所做的貢獻。

白人至上 主義者一直都存在美國社會中，但是沒有明目張膽地鬧事。川普選上美國總統後，白人至上主義者開始尋釁滋事，這真是一個不幸的發展。因為收到炸彈恐嚇的學校都是傳統非裔學校，研判很可能是一些年輕的白人至上主義分子所為。希望FBI能早日查個水落石出，將歹徒繩之於法，好讓學生得以回校安心上課。

這件事讓我想起七○年代初期剛來美國時，年輕人反越戰的情緒非常高昂，有激進的學生甚至自製炸彈，攻擊警察或學校；學生也不好好上課，整天罷課及示威遊行，我到紐約州立大學石溪校區就讀化學系期間就遇到過。

一位教大二有機化學的教授，期中及期末考時，好幾次有學生打電話給學校或系辦公室，說考場有炸彈，學校只好停課，擇日另考。重複了幾次之後都沒發現炸彈，教授不勝其煩，再到考試時間，就先請校警到考場仔細檢查一遍，沒有發現炸彈後才放學生進考場。從那以後，就再也沒有炸彈恐嚇電話了。我問他怎麼想到這法子的？他說有些學生沒準備好，不敢來考試，就打電話到學校謊稱有炸彈，好讓他們多點時間準備。

很不幸，這法子不能用來防範傳統非裔大學及學院的炸彈恐嚇，因為學校建築物太多。如果黑白問題沒有得到有效緩解，我擔心美國黑白衝突會越演越烈。