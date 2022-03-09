每年的聖誕節 前夕，我總會收到一封來自舊金山 的美麗賀卡，夾著一頁字跡娟秀、情真意切的短信，寄信者是我四十多年前的一位老同事，今年虛齡一百。當今流行電子郵件的年代，親筆書寫再經過郵遞傳送的信函已屬罕見，見信如見人，倍感溫暖親切。

說是老同事，其實我們之間相差幾近一代。當年她是研究所資料室的高級翻譯，而我是搞具體產品開發的，辦公室在同幢樓的不同樓層。

每當我查閱文獻時遇到難題，便前去請教，而她再忙也會放下手邊的工作為我仔細翻譯，久而久之，我們成為熟悉的同事。

文革期間，包括她在內的幾位外語翻譯，據說用英文傳遞紙條議論時局，而被揭發和批鬥，有人入獄，有人被戴反革命的帽子，捲入其中的她，也被荒誕無稽地定罪，如履薄冰的日子非常難熬。出於對她學問與人品的尊重，即使在至暗日子裡，每次路遇，我總是和她打招呼，尊敬地喚聲「D先生」！

文革剛結束的某天，她悄聲告訴我，最近有親戚為在安徽插隊的女兒介紹一位定居海外的男友，對方當場表示願結秦晉之好；她還說，不久前曾請人算命，說將有貴人相助，莫非貴人指的就是他？不久女兒如願以償嫁到美國，一九七九年底她辦完退休手續，即遠走高飛落戶於舊金山。

上世紀末，退休後的我也來到靠近舊金山的矽谷定居，異國遇老鄉，自有一番說不盡聊不完的話題。年近八旬的D先生山清水秀的打扮，盡顯學者風範。閒談中得知，她平時除陪伴外孫女外，便是到法院幫助司法訴訟中的華人當中文翻譯，為朋友閱讀英文信件，填寫英文表格或申請相關的福利等，每天堅持走路鍛鍊，周日上教堂做禮拜，日子過得充實且忙碌。

年復一年，我們的聯繫從未間斷，雖然我因工作及家務，相逢的機會逐漸減少，但一直保持著每年交換聖誕卡和短信問候。來信中她對生活充滿自信，愉悅之情溢於言表。有一年她還附上小詩一首：「安居美鄉數十年，遙望故國尚繾綣，而今鬢髮雖霜白，依然松柏般頑健。」

去年聖誕節，年近百歲的她的在信中說，她雖老邁但尚健康，一般生活也可自理，只是步行要用拐杖，無可奈何也。為了不使腦力退化，每天做拼版（Puzzle）數則，還填寫數獨（Sudoku），既消磨時間也不致老年痴呆……。通篇內容條理分明，中英文書寫筆跡流暢，驚訝於她在如此高齡依舊思路敏捷，我便在海外同事微信 群轉告她的近況，並發動大家對她的祝賀，由於她不用電子郵件，我便承擔轉信的任務。

祝福她健康長壽的帖子紛至沓來，更有一位有心人將信息轉至中國，不久我便收到來自她曾經工作過的資料室的微信，信中除一些曾與她共事多年的年長者對她的問候外，還附有一張攝於一九七九年全室二十餘人的合影，D先生正端坐中間。

我轉寄的複印件帶給她莫大的驚喜，她說，沒想到老同事至今還保留著這張四十多年前的老照片，雖深感時光匆匆，但照片中的人有些還認得出，有些似曾相識。而對往事的回憶，令她內心深受感動。

據統計，當前百歲以上老人所占比率僅萬分之一，像D先生老而彌堅者更是少之又少。除了向她祝福外，更應該像她那樣在從容中優雅地變老。