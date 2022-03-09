太座在去年十二月駕駛愛車前往中國城時，被另外一位駕駛從後方把後輪輪軸給撞壞了，所幸她本人毫髮無傷。太座的本田休旅 車被拖回原廠送修，而肇事者的保險公司則透過租車 公司，提供了一輛與休旅車約略同級的福特Bronco，作為我們臨時的代步工具。從那時開始，太座就駕駛原來歸屬於我的「坐騎」，而租來的福特Bronco就暫時變成我的專用「千里馬」了。

不料由於疫情造成的全球性供應鏈短缺，我們的愛車在修護期間也不能倖免，無奈碰上了所需零件在等待名單之上。我一方面慶幸當初指定本田原廠作為汽車修理的負責方，倘使送到其他的修理廠豈不慘哉？另一方面，對於這個無妄之災，也只好逆來順受，反正有福特Bronco伴我同行，且「我倆」已度過了磨合期，魚水交融相處甚歡。

不久，Bronco需要更換機油的LED警示燈亮起，我打電話告知租車公司，服務經理跟我說還可以再運行個一千五百英里，只待我在這之前將車歸還，租車公司會打理一切。所以我既要觀察繼續累加的里程數，也持續追蹤本田原廠那方照顧愛車的進度。

時間一晃，這一千五百英里轉瞬間已經達成，我主動提出帶著Bronco去換機油，租車公司指引我前往與他們有長期合作關係的某修車廠即可。協議既成，當天下午我提前下班，約四點左右抵達修車廠，不過看到廠房大門緊閉，內心深覺情況不妙。

時值二月三日，農曆大年初三，休士頓市遭遇入冬以來第二輪南下的冷峻鋒面，全城嚴加戒備，當時不但外頭落著毛毛細雨，且下午溫度已降到接近冰點的華氏三十四度。修理廠接獲上層臨時指示，將提前於五點打烊下班，而他們約略計算了一下還在等候的修理車輛，決定當天不再接受新的工作。我只好先登錄，隔日再上門更換機油。

翌日上班時租車公司來電，告知接獲福特公司對於Bronco汽車召回的通知，要我火速前往「換車」，這會兒，我也不必理會修車廠了，下班後直驅租車公司即可。

租車公司的經理先檢查了睽違七周的Bronco，隨後引領著我走向他所謂的「全新的車輛」，我順便調侃了一下：「有多新？」他簡短隨口複誦：「非常新！」結果出人意表，當引擎啟動後，這輛紅色日產公司生產的「替代車」之里程數僅有區區「十英里」，我竟然是這輛新車出廠後的第一位有緣人。

回想這次的租車經驗，著實創造了我生涯中多項第一的新紀錄。首先是愛車受供應鏈影響之故，已經暫住原廠長達兩個月了，其次是首度巧遇所租之車必須召回送修，再者是託租車公司之福，竟然在虎年開春駕駛「第一手」的全新車輛。

大概上蒼體恤我主動提出替所租之車更換機油的好意，即便最終並未達成，但是也實際到「彼」（修車廠）一遊仁至義盡了，所以依然授予我小小的獎勵吧！「舉頭三尺有神明」的古訓，真是不可不記呀。