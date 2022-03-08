好友惜髮如命，無奈她的一頭秀髮早在中年便幾近全白，這幾十年來，她已習慣性地定期到髮廊染髮，並做例行的護髮。她說染髮後頭髮的毛鱗片打開了，是最好吸收養分的時候，這時護髮會使頭髮顏色光亮，可以增加色澤持久性，達到滋養頭髮功效。因此雖年近七十，她依然保持一頭光鮮亮麗的頭髮。

直到兩年前疫情 氾濫後，髮廊受到連累，不時地間斷歇業，她常去的那家髮廊也暫時關閉了。有一次我們碰面，我見她頭上包紮了一條漂亮的絲巾，她說這麼多個月來進不了髮廊，她的白髮可沒有停長，為了掩飾自己髮蒼蒼的容顏，遂將它隱藏在頭巾下。

未料疫情一波未平一波又起，她只有接受不能定期染髮的無奈，同時自我解嘲地說，疫情期間困居家中，既然沒有什麼社交聚會，也就得過且過；何況不染髮也有益身體健康，過去幾十年來未曾間斷過的染髮，讓她心有戚戚焉，她正試圖說服自己是放棄染髮的時候了。

幾個月過去了，一日我們相約在一家餐廳的室外午餐，見她一頭漂亮的頭髮如昔，我幾乎忘了她曾經說過從此不再染髮的事了。她卻調侃自己實在太在乎滿頭白髮所帶給她的憔悴形象，在忍無可忍之下，只好趁著髮廊開放之際趕去染了新髮色，整修一番，頓覺神采奕奕、精神抖擻起來了。愛美是人的天性，到了我們這年紀，讓自己容光煥發、身心愉悅，也是無可厚非的。

前不久，她給我送來她家院子的水果，見她顯然改變了髮型，正稱讚她新髮型端莊好看，她笑答說這全是假髮的功勞！疫情起伏轉折不見盡頭，髮廊關關開開的，她已疲於應對，在痛定思痛之下，她決定坦然面對自己的白髮，不想再成為頭髮的奴隸了，於是一口氣買了兩頂假髮，重新塑造髮型；既可免去使用染髮劑的牽掛，又得以從白髪的桎梏中解脫出來。

她說戴假髮也不是沒有缺點的。有一天她在一家商店下扶梯時，不慎失步，她下意識地立即以雙手護住頂上假髮，也顧不得自己會不會摔斷骨頭，幸好她及時穩住腳步，方才安然無恙。

她羨慕我沒有白髮的煩惱，我說這得感謝我父母親的遺傳基因，雖然如此，我相信白髮是生理的自然現象，只是遲早發生的問題罷了。自古以來，不論白髮、黑髮、髮稀、脫髮、禿頭，人們始終無法擺脫三千煩惱絲帶來的幾多愁。