過年時，微信 收到很多祝福，五花八門，什麼心想事成、健康快樂、虎年吉祥、新年好運……，這些俗套詞語一滑而過，然而我的手指卻停在另一條短語上，那是我的朋友Nathy發的，她說祝我新年「夢想成真」。其實這也是一條普通問候詞語，可它對了我的心思，因為我喜歡做夢。

有人說人生後三十年睡不著，我沒有這個困擾，一直好睡覺，而且還經常做夢。特別是冬天，結束了一天的忙碌，洗漱後上床，是我一天中最享受的時間。在溫暖的被窩裡，不管睏不睏，閉上眼睛想一想苦樂年華，風花雪月，沒一會兒就夢周公了。

現實中辦不到的事，在夢中都能實現，關鍵是你有沒有本事把白天傾情的事帶進夜裡的夢中。唐朝張九齡的一首「望月懷古」中的句子「不堪盈手贈，還寢夢佳期」感動了好多人，但這詩也讓我一直很困惑，一場想念佳人的春夢被尿憋醒，披上衣服出門走走，還看看月亮，然後還能回床上去繼續那個夢境？怎麼可能！

年輕時讀過一本書叫「金陵春夢」，書的內容忘得差不多了，但這書名一直存在記憶裡。一個人一輩子的功業成敗，恰似書裡的一場春夢，無論是叱吒風雲還是杏花春雨，歲月如歌人生如夢，為此我的夢也是五花八門：許仙和白娘子在西湖相遇、梁兄與祝英台在草橋結拜、秦瓊在街市賣馬、蘇軾在密州出獵，我本將心向明月，你是風兒我是沙……，當然這些絢麗的夢境都伴以良好的睡眠。

我也做發財的夢。初到美國時，聽說美國的彩票叫LOTTO（樂透獎），華人 戲稱為駱駝獎。我一直買，有一年總統節我中了五十六塊，高興了好幾天。從那以後，我常夢見沙漠戈壁，也憧憬孤煙黃昏，一簫一劍走天涯，耳邊響起駝鈴聲。有段時間還為得到駱駝獎後的儲存而發愁，這幾千萬美元的巨款不能總捧在手裡吧，怎麼花呀！

我基本不做惡夢，做夢也都是些心想事成的人和事，可謂人畜無害。有人說多夢是病態，我不理會，也沒覺得有什麽不好，閱讀可沉浸在書本裡，做夢能陶醉在世事中，算是人生的第二種體驗。

過了六十，習慣就有些變化，晚飯後沒多久就犯睏，總是編造各種理由想早點溜上去睡覺。匆忙洗漱一番，還省了以前上床後看書、看電視的前戲習慣，吹燈上床直奔主題。

正當夢中糾結去領巨獎要不要化妝時，「咣」的一聲，太太闖門進來大聲說廚房水管爆了！起身跌跌撞撞跟妻下樓。水管堵住了，可美夢與身體的暖意一起消散了，這水管爆的真不是時候。反正睡不著，就讓太太分享我剛才的夢，她的反應很平靜也很乾脆，就一句話：做你的清秋大夢吧！