人一生不做愧欠憾事不太可能，我此生愧疚最多的人就是我母親，生我育我，五十年來無以為報。每次母親二字脫口而出，口水還未見，淚水已直流；我常用紅格稿紙與母親寫信，母親二字還沒寫完，淚珠沿著筆管流下，染得母親兩字肥肥的，一片滿江紅。

抗戰剛結束，接著內戰東風吹戰鼓擂，四處捉人，我父親半夜得情報，他穿著睡衣逃到香港 。我母親知能高，告訴我祖父，舊政府再也回不來，之後又告訴我，這就是生離死別，「你父親一人在外，死後替他釘棺材蓋的人都沒有，你是長子，只有你赴港隨他」，託我一南洋客堂叔帶我去。

上車前，我感到不在母親身邊的淒涼無依，緊抱著母親大腿不肯放，她必須在鐵血與柔情間做決定。她用力把我推上車，然後抱頭痛哭地說：「此去就是死別，你當沒有我這媽，我也沒生你這個兒子。」嗚呼！至今想起來，母親的心要撕裂到什麽程度，才能說出這風蕭蕭兮易水寒的訣別。母愛慈若祥雲，浩若春風。

逃難來港，生活困苦，小時課本上說白糖甜白糖好，不料到港後，白糖成了我及時止飢救命符，我曾用一湯匙白糖加半碗水一飲而盡。甘地說過貧窮是暴力，哲言也。

接著在台完成僑生完整學業後，教四年書，月薪九百九台幣，吃不飽餓不死，逼我漂泊海外多年，終於落腳美國，半苦工半苦讀，三年多讀完書，然後立業成家，結婚生子，平凡得不能再平凡。

母親又來信催了她已九十，隨時有見不著可能。其實我的困難不只是一張來回機票，我的家族很大，從金元國回來，我不能空手兩串香蕉回去，這筆巨大費用我一籌莫展。

母親節 ，公司辦午餐會，老闆坐我旁邊。他告訴我，他母親住在紐約，五年未見，我說我媽遠在天邊，無力返鄉，五十年不見了。他愣住了，沉默好一陣，突然他拍我背說：「哈利 ！你休假時我借你一個月薪水，然後按月扣還。」我親吻他的手，高喊他是我的上帝。

兩周後一張返鄉機票，母子重逢，抱頭痛哭。她身體還好，就是太瘦弱走不遠。母子促膝長談，有說不盡滄海桑田，凡是妻離子散，家破人亡，絕口不提。過了一周，她說帶她出去走走，可否買張輪椅推她？我說：「媽，我就是妳最好的輪椅。」她知道我有坐骨神經痛，她要我像岳飛跪岳母一樣跪下，再用酸痛貼布貼在我背上，一陣陣流下慈母淚，貼滿整個背後，抱著我痛哭。

我背著她趕巴士坐計程遊山玩水，快樂走四方，是我母子黃金歲月。母親以血脈溫床生我，以母愛溫暖育我，此刻正象徵著母子再度血連血心連心，在充滿母子舐犢情深時刻，感覺上，彷彿連冬天也翠堤春曉，春暖花開。

要返美那天早上，母親除了落淚，一句話也說不出來，手帕拭淚一塊用完換一塊，企圖以她有限的體力哭盡她無窮淚水，她終於太累睡著了，夢中淚會停嗎？我提著行李慢步走向機場，舉目遠望晚空，仰天長嘯，嗚呼！浩浩長江東逝水，可憐母淚萬古流。

回美後再過十年，她以一百零一歲壽終正寢，我也得她的遺傳基因，年過古稀，身體尚健康。我經常夢到母親，母親節我向她的遺像說：「媽！我就跪在妳面前，下來抱抱我好嗎？」我回首仰望長空，滿天幾度夕陽紅，母親在天邊向我招手，眼中閃爍的是，永遠想兒思兒念兒流不盡的慈母淚。媽，我愛妳，永永遠遠。