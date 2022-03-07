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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

鵝毛筆管的回憶

川鳴

少年學英文時，就特別崇尚喜愛中世紀歐洲貴族紳士，身穿燕尾服蝴蝶結，手握大菸袋絲絲冒青煙，手執鵝毛筆管蘸著墨水，刷刷書寫英文的派頭。一行行整齊畫一向右傾斜一個角度，隨著鵝毛抖動，美到我心裡的極致。

參加工作後，恰巧教研組一位年長我三歲的英語老師、邊防檢查站退伍軍官，寫得一手英文好字，他把蘸水筆尖經過打磨，使得筆尖自由分叉，隨著力度不同，筆尖隨著筆畫轉動契合，寬窄自如閉合有致，寫出來的字體有粗有細，像燕子翅膀掃在紙上悠然自得，是我們教研組的一絕眾人稱頌。

我的書法受其影響逐日改觀，洋洋灑灑獨成一統，也不斷受到同行誇讚，嘖嘖聲不絕於耳。來到美國繼續執教英語，粉筆改成了白板筆，大型白板換成了巨型屏幕，書寫也變成iPad打字的機械字型，或用Stylus Pen平板上書寫，書法受到限制，難以伸展，都是那種機械印刷體，呆板無生氣。

國人大練毛筆書法盛行，什麼顏體柳體，什麼魏碑、隸書、篆體、瘦金體，層出不窮，唯獨沒有英文書法的疆界。趁虛而入我行我素，自練英文書法，亦能頤養天年。

工欲善其事必先利於器，網上購置了一套各種型號的筆尖墨水和筆桿，這種筆尖有寬窄粗細之分，效果不錯，可是不斷蘸墨水挺麻煩，乾脆又購置了三種筆尖可自由更換的自來水筆，裡面有內置的儲水子彈頭。哇，現代科技遠超中世紀的鵝毛筆桿了。

每天練習圓體行書，或叫花體行書，寫出來的英文字體飛揚勾撇橫折，瘦胖寬窄虛實聯姻，煞是好看。發到網上朋友圈微信群，引來一片點讚稱許認可，都說好多年沒看到這麼漂亮豔麗的英文書法了。我捫心自問，難道英文書法真的成為稀有物種瀕臨滅絕了嗎？

不過寫著伸展自如揚臂扭腰花體行書，宛如鵝毛大筆管灑灑洋洋、壯觀揮灑的場景再現，冥冥之中，那位退伍軍官教師談笑風生、揮筆風韻躍然紙上的情景再現，也算是我的永恆懷念吧！

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